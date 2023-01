Indicado para a PRF apoiou Lava Jato que prendeu Lula

Anunciado diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Edmar Camata já fez publicações, em suas redes sociais, em apoio à Operação Lava Jato, que levou o petista à prisão.

Em 2017, o policial rodoviário federal publicou foto ao lado do ex-procurador Deltan Dallagnol, ex-chefe da extinta força-tarefa da Operação em Curitiba. Além disso, quando se candidatou à deputado federal em 2018 afirmou que não se podia 'deixar a maior operação anticorrupção do país parar'.

As publicações foram recuperadas após futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciar Camata como sucessor de Silvinei Vasques na chefia da Polícia Rodoviária Federal. Depois da repercussão, as postagens foram excluídas das redes sociais. No entanto, 'prints' dos posts seguem circulando na Internet.

Camata ingressou na PRF em 2006. Tem graduação em Direito, é mestre em Políticas Anticorrupção (Universidade de Salamanca/Espanha) e tem especializações em Gestão Integrada em Segurança Pública e Ministério Público e Defesa da Ordem Jurídica, além de MBA em Gestão Pública. Atualmente, é secretário de Estado de Controle e Transparência no Governo do Espírito Santo.

COM A PALAVRA, EDMAR CAMATA

