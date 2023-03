Inelegibilidade de Bolsonaro em três atos

Fadi Georges Assy. Foto: Divulgação

Ato 1 O caso das joias trazidas pelos assessores do ex-Presidente da República teve repercussão no cenário político e jurídico.

As primeiras abordagens sobre o assunto na mídia levantaram a hipótese de se tratar de um crime de lavagem de dinheiro praticado pelo ex-chefe do executivo. Ele mesmo declarou que as joias fariam parte do seu acervo pessoal e não do acervo da Presidência da República.

Sem entrar no mérito a quem de direito pertencem às joias, e considerando que elas, de fato, viessem a ser enquadradas como patrimônio particular de Jair Messias Bolsonaro, não temos aqui neste contexto tipificado crime de lavagem de dinheiro. Pelo menos, não por enquanto.

Ato 2 O delito de lavagem de dinheiro pode ser conceituado como aquela conduta destinada a dar aparência de licitude a bens, direitos ou valores que são procedentes de uma atividade delitiva prévia; ou seja, a lavagem tem como antecedente um delito praticado e gerador dos ativos a serem lavados.

Feita essa conceituação inicial, deve-se indagar, agora em relação ao específico caso em exame, se houve a prática de algum crime antecedente que possa dar vez a eventual lavagem de dinheiro.

Ao analisar as condutas até então noticiadas, em tese praticadas para introduzir objetos de elevado valor no país sem a devida declaração à Receita Federal, considerando que tais bens são de propriedade privada, estaremos diante de um possível crime de descaminho (artigo 334, Código Penal), que se traduz no ato de "iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada no país, pela saída do país ou pelo consumo de mercadoria".

Como não teria havido o pagamento do tributo devido quando da introdução das joias no país, ou seja, houve a consumação do crime de descaminho no momento da entrada irregular dos itens de valor no país.

Resta a dúvida, porém, se Bolsonaro seria incluído no inquérito conduzido pela Polícia Federal como autor ou coautor. Tudo irá depender das investigações.

Ato 3 Nos termos do artigo 304, do Código Penal: 1 a 4 anos de reclusão. Introduzir mercadoria não proibidas que deixaram de pagar os tributos. A pena é dobrada quando a conduta for praticada em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Com o ex-mandatário da República incluído no inquérito, teremos caracterizado um ato ilícito antecedente, configurando o crime de descaminho para posterior abertura de processo por lavagem de dinheiro.

Neste contexto, ex-presidente pode ficar inelegível se ele for condenado e a condenação transitar em julgado.

*Fadi Georges Assy é advogado. Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra- Portugal. Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM