INSS: alteração nos procedimentos de prova de vida do segurado

Todos os benefícios ativos de longa duração pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social exigem a realização de prova de vida anual, valendo, portanto, para aposentadorias, pensão por morte e benefícios por incapacidade.

Neste cenário, o procedimento era presencial, devendo o segurado do Regime Geral de Previdência Social dirigir-se às instituições financeiras pagadoras de benefícios e apresentar a um funcionário o seu documento de identificação, com foto e comprovante de residência atualizado ou realizar a biometria nos terminais de autoatendimento.

Por sua vez, os segurados com mais de 80 anos de idade ou que não possuíam condições de se locomover, podiam solicitar a visita de um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social para a realização da prova de vida anual domiciliar ou hospitalar, sendo o pedido realizado pela central telefônica 135 e pelo aplicativo ou portal "Meu INSS" pelo segurado ou seu representante legal.

De forma geral, os beneficiários eram informados da necessidade de atualização cadastral pelos terminais de autoatendimento das agências bancárias ou nos guichês. Contudo, sabemos que a rotina corrida do brasileiro ensejava, por muitas vezes, o esquecimento da necessidade da realização da prova de vida, apesar de ela ser, até então, uma prática anual.

Com esses procedimentos, a não realização da prova de vida ensejava a suspensão do benefício recebido pelo segurado e, após seis meses de suspensão, se a comprovação de vida ainda não fosse feita, o benefício era cessado.

Frisa-se que, ainda assim, era possível recuperar o pagamento, sendo preciso solicitar a reativação pelo MEU INSS (após a criação de login e senha para acessar a plataforma, seleciona-se o ícone "Meus benefícios", checando, assim, se ele está cessado ou suspenso. Na barra de busca, clique em "Reativar benefício". Logo depois, atualize os dados cadastrais e clique em "Avançar". Preencha os dados solicitados e apresente a documentação exigida para concluir o requerimento).

Em 2020, com o avanço da tecnologia, os beneficiários passaram a realizar a prova de vida por biometria facial. O procedimento era feito por reconhecimento facial, com o uso da câmera do celular do cidadão, pelo aplicativo "Meu INSS". Todavia, sabe-se que a maioria dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS são pessoas idosas e sem familiaridade com a tecnologia, inovação supracitada que, portanto, não foi muito utilizada.

A partir de janeiro de 2023, a prova de vida passou a ser realizada de forma automática, cabendo ao próprio Instituto Nacional do Seguro Social verificar se o segurado está vivo, o que será realizado a partir do cruzamento de várias informações sobre os segurados constantes na base de dados do Governo Federal.

Os serviços que assegurarão a prova de vida são: acesso ao aplicativo "Meu INSS" ou a aplicativos que possuem certificação e controle de acesso; atendimento presencial em agências do INSS; a realização de empréstimo consignado com biometria; vacinação; (re)cadastro em órgãos de trânsito ou segurança; perícia médica; atualizações no Cadastro Único (CadÚnico); emissão ou renovação de documentos, como carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho e de motorista; recebimento de pagamento de benefício com biometria e declaração de Imposto sobre a Renda.

Neste cenário, os segurados podem ficar tranquilos, pois não haverá, por enquanto, bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. Segundo o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, somente quando não for possível a comprovação de vida de forma digital (cruzamento de dados), é que o beneficiário será notificado sobre a necessidade de realização da prova de vida, preferencialmente, por meio eletrônico.

É importante que o aposentado esteja atento: apesar de não ser mais obrigatório, quem preferir poderá continuar realizando a prova de vida como nos anos anteriores: indo a uma agência da rede bancária ou usando o "Meu INSS". O beneficiário também pode acessar a plataforma "Meu INSS" ou ligar para o telefone 135 para verificar a data da última confirmação de vida feita. Lembrando que não é aconselhável procurar uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social para fazer a prova de vida.

É importante chamar a atenção do beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social para golpes que podem ser aplicados. Assim, desconfiem de mensagens recebidas por carta, e-mail, telefone, SMS ou WhatsApp, solicitando dados e documentos para atualização das informações sobre o benefício.

Em muitos contatos, os golpistas solicitam dados pessoais e fotos de documentos para que não ocorra um suposto bloqueio nos pagamentos. Há casos em que são enviados links para que seja feita a biometria facial. O cidadão não deve acessá-los, pois poderá ter seus dados roubados.

Por fim, destaca-se que a prova de vida para servidores públicos federais inativos e pensionistas da União continua sendo feita somente nos aplicativos Sougov.br e Gov.br ou na agência bancária onde o pagamento é realizado, devendo o procedimento ser realizado no mês de aniversário do servidor/beneficiário.

*Fernanda Bonella Mazzei Abreu é advogada e sócia do Escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia, especialista em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário e em Direito Tributário