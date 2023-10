Instagram invadido? Providências a serem tomadas

A plataforma de relacionamento Instagram tem desfrutado de grande sucesso entre os brasileiros desde o seu lançamento no país. Apesar das sólidas medidas administrativas e técnicas implementadas pela empresa, os usuários ainda enfrentam ataques às suas contas, e que incluem invasões por hackers com o intuito de obter vantagens econômicas por meio da aplicação de golpes nos seguidores da vítima, possivelmente já conquistando a confiança destes.

Catarina Linhares Foto: Arquivo pessoal

Como exemplo, o invasor pode utilizar a conta para promover a venda de mercadorias de segunda mão a preços significativamente reduzidos entre os seguidores da vítima. Diante da atração dos preços apresentados, os indivíduos tendem a entrar em contato com a conta e realizar transações financeiras, confiando que estão lidando com alguém conhecido, quando, na realidade, não receberão os produtos adquiridos.

Os criminosos conseguem acessar as contas das vítimas por meio de várias abordagens, como a disseminação de links contendo “malwares”, que possibilitam a extração de dados da conta. Esses links são enviados às vítimas por meio de mensagens enganosas ou são acessados quando se clica em links de perfis falsos. Além disso, as invasões de contas podem ocorrer devido a vazamentos de dados, eventos de segurança que expõem informações sensíveis nas mãos de indivíduos mal-intencionados, incluindo senhas.

É de extrema importância que os usuários adotem medidas adequadas para proteger as suas contas, incluindo a utilização da autenticação de dois fatores, evitando clicar em links suspeitos, e verificando as medidas de segurança implementadas pela empresa com a qual compartilham os seus dados. Por outro lado, caso uma invasão da conta do Instagram seja confirmada e as informações de e-mail e telefone tenham sido alteradas pelo invasor, algumas providências podem ser tomadas:

Entrar em contato com o suporte do Instagram: A plataforma solicitará informações adicionais e, em alguns casos, uma selfie em vídeo para verificar a propriedade da conta. Se não for possível recuperar a conta dessa maneira, você será direcionado (a) à página de ajuda para tentar recuperar o acesso de outras maneiras. Registrar um boletim de ocorrência: A vítima deve registrar um boletim de ocorrência sobre o cibercrime para reunir evidências de que não é responsável pelo golpe e iniciar uma investigação criminal. Ajuizar uma ação civil: Após a investigação criminal e a identificação do criminoso, a vítima pode buscar reparação pelos danos causados pela invasão, entrando com uma ação judicial.

A crescente incidência de invasões de contas no Instagram, apesar dos esforços da empresa para garantir a segurança de seus usuários, destaca a necessidade premente de os indivíduos adotarem medidas proativas de proteção de suas informações pessoais. A conscientização sobre as táticas utilizadas por criminosos, como a promoção de produtos falsos e a disseminação de malwares, é essencial para evitar cair em armadilhas virtuais.

Continua após a publicidade

No caso de uma invasão de conta, é fundamental agir com rapidez e diligência. Entrar em contato com um advogado especialista em direito digital pode minimizar os danos causados. A adoção das medidas faz-se mister para fortalecer as defesas contra ameaças virtuais, preservando a integridade das informações pessoais e garantindo uma experiência online mais segura e confiável para todos.

* Catarina Linhares é sócia do escritório Fortes Nasar Advogados, pós-graduada em Direito Digital e Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) e em Direito, Processo e Planejamento Tributário pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e certified International Association of Privacy Professionals (CDPO/BR) pela Atech Privacy Center