Integridade corporativa e defesa da democracia

Marcelo Zenkner. FOTO: GABRIEL LORDELLO/ESTADÃO Foto: Estadão

A imprensa internacional tem repetido que os fatos ocorridos em Brasília no último dia 8 de janeiro representam consumadas ações terroristas, eis que decorreram eles de atos atentatórios à democracia e da tentativa de supressão do Estado Democrático de Direito no Brasil. Essa afirmação certamente parte da concepção de que terrorismo seria o emprego da violência para atingir um escopo político, como afirma, por exemplo, Walter Laqueur.

No Brasil existe, desde 2016, uma lei específica para o assunto, a Lei nº 13.260, a qual aponta como terroristas determinadas condutas cometidas com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública, dentre elas o apoderamento, com violência ou grave ameaça, de instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais. Certamente haverá, em razão do ineditismo do ocorrido, um forte debate na comunidade jurídica acerca do correto enquadramento das condutas dos indivíduos envolvidos nesse lamentável episódio não apenas na Lei Antiterrorismo Brasileira, mas também em outros crimes descritos no Código Penal, como no de abolição do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, de dano ao patrimônio público e de associação criminosa.

Havendo o enquadramento na Lei nº 13.260, aqueles que financiaram esses atos podem sofrer penas ainda mais pesadas. De acordo com a Lei Antiterrorismo, quem investir recursos, bens ou valores para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes nela previstos pode receber uma pena de 15 a 30 anos de reclusão.

Uma outra discussão que vem sendo travada em paralelo envolve eventual responsabilidade das empresas que financiaram o evento usando de subterfúgios para maquiar o seu real intento. Isso porque a Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção Empresarial, possui alcance que vai muito além da mera repressão a condutas análogas ao crime de corrupção. Já sugeri para essa lei, inclusive, a utilização da nomenclatura "Lei de Integridade das Pessoas Jurídicas", a fim de que ficassem fielmente retratados os objetivos por ela preconizados. Essa lei considera como lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, todo e qualquer ato que atente contra o patrimônio público nacional ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, dentre outras possibilidades.

Nosso País assumiu expressamente o compromisso de combater o financiamento ao terrorismo pelo Decreto nº 5.640/2005, o qual fez incorporar ao ordenamento jurídico brasileiro a Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 1999.

Dessa maneira, seja pela destruição do patrimônio público nacional - móveis, vidros e obras de arte foram completamente destruídos, alguns de maneira irrecuperável -, seja pela violação do compromisso internacionalmente assumido pelo Brasil de combater o financiamento ao terrorismo, os órgãos de controle externo - CGU, AGU e Ministério Público - já discutem a possibilidade de aplicar às empresas envolvidas os ditames da Lei nº 12.846/2013, eis que são passíveis de sanção as condutas de "financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei", bem como a de "utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses".

Uma empresa, assim, que tenha feito pagamento a um dos envolvidos, ou que tenha oferecido os meios e recursos para que o deslocamento até Brasília pudesse ocorrer com o propósito de criar um ambiente de caos para favorecer um golpe de Estado, poderia, em tese, responder tanto a um processo administrativo disciplinar, como a processo judicial com fundamento na Lei Anticorrupção Empresarial. Pode, ao final, ser sancionada com sanções pesadíssimas, como multa que pode chegar a 20% de seu faturamento bruto, suspensão ou interdição parcial de suas atividades e, em casos extremos, sua dissolução compulsória.

É claro que muito melhor seria se tivessem sido evitados esses fatos profundamente lamentáveis, os quais mancharão eternamente nossa história e a democracia brasileira. Nesse contexto, ganha ainda mais importância a implementação de sistemas de integridade corporativa que, por sua natureza preventiva, poderiam ser capazes de, no ambiente empresarial, impedir que práticas como essas pudessem ser cogitadas.

Tem ficado cada vez mais evidente que os sistemas de integridade - públicos e privados - são marcados pela interconectividade e demandam uma abordagem integrativa, conforme se depreende da Recomendação sobre Integridade Pública publicada pela OCDE. Assim, da mesma forma que a integridade pública se apresenta como elemento estruturante da concepção moderna de democracia, não se pode ignorar ou subestimar a importância da integridade corporativa para contribuir com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

Empresas íntegras são aquelas que verdadeiramente compreendem bem o seu papel em sociedade, materializando os elementos intangíveis de sua cultura, de seu propósito e de sua reputação para gerar o bem-estar a todos aqueles que, de alguma forma, se relacionam com suas operações. Uma empresa que financia o terrorismo, por isso, jamais poderá ser considerada íntegra. Democracia e integridade corporativa, por isso, caminham unidas e sempre se fortalecerão reciprocamente.

*Marcelo Zenkner, head da área de Direito Administrativo e Projetos Governamentais de TozziniFreire Advogados