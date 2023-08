Inteligência Artificial, danos e riscos: desafios da responsabilidade jurídica

João Quinelato. Foto: Arquivo pessoal

O principal dilema jurídico na aplicação da Inteligência Artificial (IA) consiste em definir quem responde pelos danos causados pelas máquinas dotadas de IA? Suponha um nanochip recém-lançado para atacar células cancerígenas do corpo humano, dotado de machine learning, por meio do qual a máquina tome decisões próprias a respeito de qual células atacar. Quem responde por esses danos?

A primeira resposta possível parece óbvia - mas não é: seria responsável o desenvolvedor do sistema em virtude de uma programação defeituosa. Os sistemas de machine learning, contudo, podem errar não a partir de uma programação defeituosa mas, em verdade, por um erro imprevisível ao desenvolvedor. A máquina não é dotada de personalidade jurídica e não poderia, portanto, ser responsabilizada, expondo o primeiro dilema: seria necessário criar uma nova categoria de personalidade, ao lado da pessoa jurídica e da pessoa física, para robôs, em uma inovação radical do sistema civil em vigor?

Um segundo dilema diz respeito à imprevisibilidade do dano como requisito da responsabilização civil. O desenvolvedor do sistema deve ser responsabilizado por danos imprevisíveis até mesmo pelo mais avançado estado da ciência no momento de lançamento do sistema? No Brasil, a previsibilidade do dano não é requisito do dever de indenizar, diferente de outros sistemas. Se é comprovadamente impossível ao desenvolvedor prever certos danos por a ciência ao tempo do lançamento simplesmente desconhecer os efeitos daquela tecnologia, deve ele assumir quaisquer riscos, até os inimagináveis, ao tempo de lançamento da tecnologia? Parece-nos que essa responsabilização às cegas, isto é, por qualquer risco causado pela IA, pode gerar um efeito resfriador no grau de inovação e criatividade no Brasil, criando uma hiper responsabilização por quaisquer danos imagináveis e inimagináveis. Ou, pior que isto, poderá encarecer substancialmente os sistemas de IA que podem não ser acessíveis à camadas mais carentes.

No direito privado, alude-se à chamada teoria dos riscos do desenvolvimento, que consistem em riscos de danos não cognoscíveis pelo mais avançado estado da ciência e da técnica no momento do oferecimento da tecnologia no mercado, só descobrindo-se efeitos nocivos depois de avançar a ciência. O mais acertado, parece-nos, é excluir a responsabilidade civil do desenvolvedor se inequivocamente não for possível prever o dano pelo mais avançado estado da arte científica quando de sua introdução no mercado, sob pena de criar-se uma responsabilidade vendada, no escuro, com custos e limites desconhecidos. No caso dos nanochips, por exemplo, mesmo tendo lançado no mercado sistema que salvou milhares de usuários, o desenvolvedor responsabilizar-se-ia integralmente pelo que sequer poderia prever que ocorresse.

Se é certo que não seria justo e nem preferível ao mercado criar uma panrespomsabilização dos desenvolvedores, é certo, igualmente, que a conta não pode recair na vítima de danos, sobretudo aos usuários técnica ou financeiramente hipossuficientes - o consumidor, o idoso, a criança e o adolescente, por exemplo. Os danos não podem ficar por onde caírem. Uma alternativa que se desenha mundialmente é a adoção de seguros obrigatórios de danos ou fundos indenizatórios, financiados em parte pelo mercado que lucra com tais atividades, como forma de assegurar à vítima que não fique irressarcida.

Uma reflexão derradeira parece fazer sentido: nem todo risco é inconveniente socialmente e não se pode prevenir o progresso por conta de receio de riscos. Facas são arriscadas e perigosas, e nem por isso priva-se do benefício de usá-las e testá-las, nem mesmo responsabiliza-se seus fabricantes por qualquer dano que elas causarem. Cabe ao direito e à regulação conciliar, ao mesmo tempo, incentivo ao progresso tecnológico e proteção adequada às vítimas de danos.

*João Quinelato, professor de Direito Civil do IBMEC, da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Esstado do Rio de Janeiro, doutorando pela UERJ, membro da Comissão de Direito Civil do Conselho Federal da OAB