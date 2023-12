'Inteligência artificial' é a palavra do ano do dicionário Collins; entenda a grande revolução

No vértice de uma revolução digital e tecnológica sem precedentes, que representa uma das mudanças mais profundas e importantes em nossa sociedade, a Inteligência Artificial (IA) se consagra e é tema central nas pesquisas e discussões de 2023. Prova disso, é que o dicionário inglês Collins elegeu “IA - inteligência artificial” como a palavra do ano. De acordo com a publicação, as IA têm se desenvolvido rapidamente e foram assunto de muitas conversas ao longo dos últimos meses.

Paul Hodel

A escolha da palavra do ano foi feita por votação, a partir de uma lista de novos termos, pela equipe responsável pelo dicionário . Refletindo as inquietações e aspirações da sociedade contemporânea, a ascensão da IA é impulsionada não apenas pelas inovações que ela traz, mas também pela curiosidade e pelo receio dos impactos que essas mudanças podem causar no nosso tecido social. A complexidade desse panorama é intensificada pela rápida evolução e integração destas tecnologias no mercado, fomentando incertezas e provocando questionamentos sobre o futuro da tecnologia, suas repercussões na vida de cada indivíduo e as implicações para a humanidade em geral.

Desde assistentes virtuais até sistemas autônomos, a Inteligência Artificial está redefinindo nosso cotidiano, trazendo todos os dias dezenas de novas ferramentas que nos surpreendem com sua capacidade de inovar. A implementação da IA em variados setores promete eficiência e crescimento econômico, mas também está reconfigurando radicalmente as relações de trabalho, tornando certas profissões obsoletas e impondo desafios existenciais a milhares de profissionais. Essa revolução tecnológica é impulsionada pela habilidade da IA de produzir resultados com rapidez em áreas diversificadas, desde efeitos especiais em filmes e ilustrações até a criação de websites, logos e aplicativos para smartphones. A arte, em toda a sua amplitude, agora também é permeada pela IA, que consegue criar imagens, músicas e outras expressões artísticas com uma veracidade surpreendente, algo que, até pouco tempo, era considerado pura ficção científica. Ademais, agentes de IA avançados atualmente são capazes de efetuar chamadas telefônicas e se comunicar por voz de forma quase indistinguível de um ser humano, ilustrando apenas alguns exemplos do vasto leque de suas aplicações.

As transformações promovidas por estas ferramentas de Inteligência Artificial vão além do aspecto tecnológico e adentram o território de dilemas éticos fundamentais. Questões como viés algorítmico, privacidade, direitos autorais, segurança digital e criminalidade cibernética emergem, levando a sociedade a um debate essencial sobre os potenciais impactos negativos na estrutura social. Essa discussão abrange não apenas os riscos, mas também nossa responsabilidade coletiva em direcionar os benefícios da tecnologia de maneira positiva e mitigar seus riscos inerentes. Esse contexto desafia a sociedade e os governos a considerarem seriamente a necessidade de regulamentações específicas, buscando equilibrar inovação e segurança, progresso e ética.

A compreensão da Inteligência Artificial é crucial, não apenas como tecnologia, mas como um catalisador de transformações sociais significativas. As inúmeras aplicações da IA já estão trazendo benefícios extraordinários em campos como a medicina e a conservação ambiental. No entanto, não podemos fechar os olhos para os riscos que acompanham esses avanços, especialmente no que diz respeito à erosão da privacidade e ao agravamento das desigualdades sociais. A onda de automação de empregos impulsionada pela IA exige uma adaptação substancial na força de trabalho, assim como uma revisão profunda do sistema educacional para preparar para esses desafios emergentes. As implicações éticas e questões de privacidade tornam-se ainda mais prementes com o uso extensivo de dados pessoais e o aumento da autonomia dos algoritmos. Os direitos intelectuais são desafiados à medida que o conhecimento é cada vez mais utilizado para treinar esses sistemas. Diante desses desenvolvimentos, a segurança cibernética se eleva a um patamar de urgência, demandando uma evolução correspondente nos nossos sistemas legislativo e judicial para que estejam à altura dos desafios desta nova era.

À medida que nos aproximamos de 2024, o potencial da Inteligência Artificial se desdobra promissoramente, embora seus impactos exatos permaneçam envoltos em incertezas. O segredo para assegurar um futuro positivo com a IA está na adoção de uma governança responsável, em uma educação contínua e na participação ativa e consciente de todos os setores da sociedade. É fundamental encontrar um equilíbrio entre os benefícios e os desafios apresentados pela IA para garantir que ela sirva ao bem comum, respeitando e refletindo nossos valores éticos e culturais. Encaramos, portanto, um futuro que podemos moldar, onde a Inteligência Artificial tem o potencial de ser uma força benéfica, contanto que sua evolução seja gerida com responsabilidade e uma visão clara do futuro que queremos construir, alinhadas com os valores humanos.

*Paul Hodel é engenheiro de software, empresário e compositor. Possui experiência no setor privado, destacando-se em tecnologia da informação, desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica