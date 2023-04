Inteligência: entre a existência e o conhecimento

Athos Irigaray. Foto: Arquivo pessoal

Certa vez, uma colega estava no supermercado e perguntou a um atendente: "Onde estão as lichias?" A resposta foi rápida e segura: "Não existem". Um pouco desconcertada, a colega ainda tentou: "lichia, aquela fruta...". Novamente, sem um pingo de incerteza no dizer, respondeu o atendente: "Essa fruta não existe".

Essa situação ilustra um fato cada vez mais recorrente na era da (des)informação. As pessoas confundem a ignorância pessoal sobre determinado fato com a inexistência dele. Não é porque eu nunca vi ou toquei uma nota de cem dólares que ela não exista. Elas existem, assim como as lichias.

Recentemente, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), órgão responsável pela Inteligência de Estado no Brasil e no qual trabalhei desde sua criação até minha aposentadoria, vem sofrendo diversos ataques na mídia sem que a devida apuração dos fatos seja feita. Esse ciclo não é novidade. Em outras ocasiões a ABIN estampou manchetes que alimentam uma mística de um órgão público bisbilhoteiro e sem controle.

Isso se deve, principalmente, a dois fatores: um desconhecimento a respeito da estrutura, do funcionamento e dos mecanismos de controle atuais do organismo de Inteligência; e à atuação de pessoas ou grupos que alimentam na imprensa essa ideia de "arapongagem" ao invés de mostrar um quadro mais amplo do que é a Inteligência de Estado. Não é preciso abrir mão da crítica, mas seria melhor que ela fosse parte de um debate mais profundo sobre o papel que a Agência de Inteligência tem ou deve ter em um país como o Brasil.

A Inteligência de Estado, que não deve ser confundida com a inteligência exercitada por outras entidades, tem papel fundamental em todas as grandes democracias modernas. É atividade exclusiva de Estado, não de governo, e constitui instrumento de assessoramento do mais alto nível, pautando-se sempre pela fiel observância à Constituição Federal e ao ordenamento jurídico nacional, em prol do bem comum e na defesa dos interesses da sociedade.

Nesse sentido, um dos papéis fundamentais desta Inteligência é antecipar fatos e situações que apresentem potencial capacidade de pôr em perigo a integridade da sociedade e do Estado. Deve atuar, portanto, em um palco muito amplo. O Brasil está inserido numa comunidade internacional complexa e em constante mutação. Para se manter nesse cenário de forma soberana, precisa ter informações próprias e diversificadas sobre o ambiente onde irá atuar.

No mundo atual, os atores desse palco vão muito além do tradicional Estado-nação, incluem-se aí organizações internacionais, conglomerados empresariais transnacionais, grupos criminosos internacionais, entre outros. Por outro lado, internamente, devem ser destacadas ameaças como espionagem, terrorismo, interferência externa etc.

Para que seja capaz de antecipar essas ameaças, é essencial que a Inteligência de Estado disponha de meios adequados para a obtenção de dados relevantes que permitam a produção e difusão oportuna de conhecimento particular às autoridades competentes. Não há videntes na Inteligência. Seus profissionais dependem de um alto grau de capacitação e de ferramentas apropriadas que permitam não somente a análise de dados correntes, algo já feito por diversas outras instituições públicas e privadas, mas também a obtenção de dados únicos que levem a autoridade a agir para prevenir e obstruir as possíveis ameaças ao Estado.

A atividade de Inteligência em si, seus profissionais e as ferramentas a seu dispor não devem ser criticados ou temidos por si só. Para evitar o desvirtuamento de seus objetivos e excessos que desrespeitem o ordenamento jurídico, existem mecanismos de controle tanto internos (supervisão das chefias, segurança de pessoal e corregedoria) quanto externos à atividade, como o exercido pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União. E contrariamente ao que costumam imputar aos profissionais da área, o controle da atividade é bem-visto e é demandado por estes.

Apesar de imprescindível ao Estado, a atividade é pouco conhecida pela elite política e a população em nosso país e é muitas vezes negligenciada pelos governantes. Ausência de dispositivos legais específicos que garantam segurança jurídica à atividade e a seus profissionais, investimentos insuficientes em infraestrutura e tecnologia, concursos exíguos e desvalorização das carreiras que implicam um alarmante déficit crescente de pessoal são apenas alguns exemplos do descaso por que passa a Agência. Lembram-se dela somente quando alguma ameaça se concretiza: "Onde estava a Inteligência?"

Respondo: Ela existe e com certeza estava trabalhando, mesmo que com sérias restrições de toda ordem, mas pelo sigilo próprio da atividade, sua atuação nem sempre é percebida. O profissional de inteligência desde o início da carreira aprende que deve abdicar de qualquer tipo de vaidade pelo reconhecimento de seu trabalho para além da sua chefia imediata. Seu rosto e seu nome não serão estampados com suas conquistas em matérias de jornais, postagens em redes sociais ou mesmo numa história no churrasco entre amigos. Seu sucesso é silencioso.

O sigilo próprio da atividade, contudo, não implica ausência de controle e tampouco deve servir de justificativa para críticas não fundamentadas. A mídia, os governantes e os congressistas, cada qual com suas responsabilidades, devem demonstrar maior interesse pela ABIN. E isso ocorre não por meio da ocasional condenação rasa, posterior aos fatos, mas sim pelo investimento prévio e acompanhamento permanente, para que ela seja capaz de cumprir sua missão primordial de antecipar para prevenir.

*Athos Irigaray, oficial de Inteligência aposentado, ex-secretário de Planejamento da Abin