Interesse público e interesses de governos

O Estado de Direito é o resultado da elaboração e cumprimento de leis democráticas. No Brasil, por definição constitucional, o Estado de Direito é republicano, com a separação de poderes e a harmonia entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Essas definições parecem simples, mas são conceitos que exigem persistente espírito público e coragem diuturna para combater desigualdades e distorções.

Distorções na funcionalidade do Estado existem muitas, algumas com raízes na história recente. Tome-se como exemplo o absurdo dos precatórios. As decisões judiciais condenatórias de devedores valem imediatamente contra os particulares. Mas os governos de entes estatais têm, no mínimo, oito anos para cumpri-las.

Há, entretanto, distorções nos julgamentos que envolvem a Fazenda Pública, que estão assentadas em equivocadas crenças sobre o que seja patriotismo e o que seja interesse público.

O juiz, como todo ser humano, é movido pelas suas emoções. À racionalidade fria, todo ser humano interpõe suas empatias, suas crenças, sua ideologia e narrativas de vida.

Em todo o sistema judiciário há magistrados que, honestamente, acreditam que faz parte do seu dever patriótico atuar como garantidores dos interesses do governo. Felizmente, constituem reduzida minoria da magistratura. A grande maioria dos magistrados brasileiros julga segundo o que se contém no processo, sem preconceito.

Mas, em um país com mais de 80 milhões de processos, em que a Fazenda Pública é o maior litigante, com pretensões que somam centenas de bilhões de reais, mesmo as atitudes judicantes de relativamente poucos magistrados podem causar resultados injustos de grandes proporções.

Não se pretende discutir o sentimento patriótico desses magistrados. Mas é necessário distinguir entre o patriotismo do interesse público e o partidarismo dos interesses de governos. A benefício dos valores do Estado de Direito democrático e do interesse público, justifica-se a discussão do que seja, efetivamente, o interesse público.

Os governantes, gestores da Fazenda Pública, têm o que Renato Alessi, na sua perspectiva de jurista em um país complexo como a Itália, chamou de interesses públicos secundários. São interesses de governantes. No caso da Fazenda Pública, os interesses de governantes, legítimos, são de gastar o menos possível, e arrecadar o máximo que a economia do país suportar.

Entretanto, o interesse público primário no Estado Republicano de Direito não necessariamente se confunde com os interesses de governantes. Interesses primários, vale dizer prioritários e fundamentais, são os interesses de Estado, conforme argumenta Alessi.

No caso do Estado de Direito, o interesse público primário e principal é a elaboração e o cumprimento de leis democráticas. E o interesse público primário, do Estado de Direito, se sobrepõe aos interesses de governos ou de governantes.

Os governantes e a Fazenda Pública frequentemente são autores ou réus nas demandas judiciais. O Estado de Direto nunca é réu, nem autor, em nenhum litígio. É simplesmente o objeto e o objetivo de atuação dos três Poderes, especialmente do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.

Historicamente, remontando às monarquias, os interesses do rei eram confundidos com os interesses da própria nação monárquica. The King can do no wrong. Não por acaso, em quase todas as monarquias o rei era o magistrado Supremo.

Desde a invenção da república, como hoje é conhecida e reconhecida, a coisa pública, tudo aquilo que pertence à nação, deve ser defendido como bem comum, de que ninguém se pode apropriar individualmente, mas de que todos podem usufruir, segundo critérios democráticos, que só a lei pode definir. A Fazenda Pública é um bem comum.

A definição do que deve pertencer à Fazenda Pública, e o que deve ser reconhecido e mantido como bens privados não decorre da vontade dos governantes. Essa definição se deve fazer segundo a Constituição Federal e segundo a legislação ordinária que lhe é complementar.

Os conflitos na interpretação da Constituição e das leis que definem o que deve e o que não deve pertencer à Fazenda Pública são julgados e decididos pelo Poder Judiciário. Nessa importante função constitucional o Poder Judiciário tem o desafio de manter a imparcialidade que é inerente aos seus deveres constitucionais.

Quando o magistrado parte da premissa de que os governantes da Fazenda Pública têm sempre razão, porque suposta e equivocadamente representariam o interesse público primário, viola-se o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei.

Especialmente na ordem tributária, sistema constitucional pelo qual se transferem valores financeiros dos particulares para o Estado, é preciso admitir que nem todas as pretensões dos governantes têm fundamento na lei. O interesse público no cumprimento da lei é maior e mais importante do que o interesse no aumento dos recursos financeiros da Fazenda Pública.

É o cumprimento da lei que confere segurança jurídica à sociedade e densidade democrática ao Estado de Direto. Isso vale para o particular e vale para o governante.

Decidir pela transferência de bens particulares à Fazenda Pública nas situações e circunstâncias não previstas ou não aprovadas pela lei viola o interesse público primário e maior de preservação do Estado de Direto.

Consequência indireta, mas bastante grave, é que muitos governantes atuam de forma temerária e, quando se confrontam com consequências proporcionais aos erros que cometeram, buscam transferir ao Judiciário a responsabilidade pela reparação dos impactos à ordem econômica que possam ter causado.

*Celso Mori, sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados