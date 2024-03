Mas antes disso, o mundo já fervia com os fabricantes de mal-entendidos. Recuperemos um deles. Antigo, mas envolvendo personagens que tiveram garantido o seu lugar na História do Brasil.

O campineiro Rodrigo Octávio escreveu “Festas Nacionais”, compêndio encomiástico das comemorações brasileiras, exacerbando em nativismo e provocando os portugueses.

Um exemplar foi oferecido ao então Embaixador Português no Brasil, Thomaz Ribeiro. Depois que este retornou a Portugal, um dia Capistrano de Abreu envia uma carta a Rodrigo Octávio, expedida em Santa Rita do Passa Quatro e datada de 13 de janeiro de 1896. Juntava um recorte do jornal “Comércio de São Paulo”, com o recado: “há alguma coisa que te interessa”.

Era a reprodução de uma correspondência de Petrópolis, datada de 8 do mesmo mês e ano, da qual constava: “Boatos diplomáticos portugueses. Parte no dia 10, o Sr. Thomaz Ribeiro, Ministro de Portugal. O poeta peninsular deixa muitas simpatias no Rio. Há, porém, quem diga que não voltará para a sua Legação. Sua Excelência leva muitas boas recordações do Brasil e do Sr. Presidente da República. Diz-se que não lhe sucede o mesmo com o pessoal inferior da administração, tais como ministros, diretores de secretaria, oficiais de gabinete, secretários particulares, etc. A propósito de secretário particular, conta-se que o do Presidente da República teve a falta de tato de oferecer ao Sr. Thomaz Ribeiro um exemplar do seu livro “Festas Nacionais”. Digo falta de tato, porque esse livro, adotado nas escolas, tem um prefácio do malogrado Raul Pompeia, em que Portugal e portugueses são cobertos de apodos. O Sr. Thomaz Ribeiro ressentiu-se muito da injúria que lhe foi feita gratuitamente por uma pessoa tão chegada ao Presidente da República. Realmente, o ato não faz honra à educação de quem o praticou”.