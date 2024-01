Já fomos bem melhores em termos de educação formal. O analfabetismo campeia e ganha espaços, em todos os setores. A falta da educação de base inviabiliza o êxito da pós-graduação. Tais deficiências dificilmente se resolvem. Por isso aquela professora primária formada pelo Curso Normal faz muita falta no Brasil.

No início do século XX, havia o que se chamava “Escola Complementar”, que funcionava junto à Escola Normal e a Escola Modelo ‘Caetano de Campos”. Era um curso menos árduo que o da Escola Normal, mas que propiciava a obtenção do título de professora primária após quatro anos. As classes eram monitoradas por uma só mestra, que se incumbia de todas as disciplinas, à exceção de música, desenho, ginástica e trabalhos manuais.

PUBLICIDADE Depois de um tempo, adotou-se o sistema de um docente para cada matéria. As alunas estranharam. Uma delas, que sempre fora a primeira da classe, foi conversar a respeito com o Professor Roldão de Barros, que ensinava psicologia. Pediu que ele repetisse uma aula ou que falasse mais devagar, pois era difícil acompanhar. Ele respondeu: “Quem não quer estudar é que não presta atenção”. Não era bom psicólogo para os adolescentes. Impunha um novo método de leitura, que chamava “sentenciação”. Destacou-se no ensino dessa época, a mestra Elvira, menina que se casara aos quinze anos com Mário Avelar Brandão. A filha do casal recebeu o nome de Aixa, depois alterado para Aída. Como contraiu matrimônio praticamente criança, Elvira Brandão se separou. Divórcio, no início do século passado era alto chocante, motivo de escândalo. Evira, para sobreviver, começou a fazer doces para vender, sapatinhos de tricô, dar aulas de piano e foi cursar a Escola Normal. Foi sempre a primeira da classe e obteve a nota máxima, algo que nunca acontecera antes, desde a fundação da escola.

Formada, foi lecionar no “Maria José”, mas logo alugou uma sala na casa do Sr. Brás, e tomou alunas para o preparo à admissão à Escola Normal. Em pouco anos conseguiu construir uma casa à rua Major Sertório, na Vila Buarque e, em seguida, construiu outra casa à rua Augusta, próxima à Alameda Santos. Como o terreno era em “L”, isso permitiu a construção de uma sala de aulas com entrada independente. Foi o início do “Externato Elvira Brandão”, que se tornou tão conhecido em São Paulo.

Sua filha Aída, que se casou com Alarico Caiuby, passou a ser a diretora do “Elvira Brandão”, depois do falecimento da mãe. Elvira Brandão se casou em segundas núpcias com Eduardo da Cunha Canto e faleceu em 1970.

Lamentável que tenha sido extinto o Curso Normal de Magistério, que formava alfabetizadoras. Sua substituição por Pedagogia e Letras não veio a suprir a falta de quem saiba seduzir a criança para fazê-la apaixonar-se pelas letras e pela leitura, descobrindo um universo mágico e indescritível.

É preciso uma vocação genuína para alguém se devotar à alfabetização. O letramento é uma chave que abre mil portas para o êxito pessoal, familiar e profissional. Só que ele só funciona se encarado com seriedade na primeira infância. Quando a estrutura mental já se consolidou, é impossível fazer aquilo que naturalmente acontece com o infante. Quanta falta fazem à educação paulista, educadoras como Elvira Brandão e como as outras milhares de alfabetizadoras que, hoje aposentadas, deveriam ser recrutadas para uma cruzada consistente de alfabetização para todas as idades.

Embora o prestígio da docência esteja em baixa, os poucos seres humanos que escolhem a área universitária da Pedagogia e das Letras preferem elaborar teses e dissertações, em lugar de enfrentar a sala de aula. As heroínas que continuam na trincheira mereceriam troféu e prêmio, incentivo e gratidão. Não é o que ocorre. E isso explica a vergonhosa posição do Brasil, cada vez pior na avaliação Pisa, enquanto os governos se preocupam com a contratação de dispendiosas assessorias de gente que quer ensinar, mas que nunca esteve diante de alunos do Ensino Fundamental. Triste país e pobre gente, entregue à insensatez generalizada. Haverá alguma perspectiva de se inverter a equação, para que este povo sofrido e desigual venha a ter um dia a prometida educação de qualidade?