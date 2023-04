'Isso é fiança para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes', diz Moro em vídeo que viralizou; assista

Vídeo repercutiu nas redes sociais nesta sexta, 14 ( Foto: Reprodução/Twitter)

Viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 14, um vídeo no qual o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz da Lava Jato, brinca durante uma festa junina. "Isso é fiança para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes."

O vídeo de oito segundos é um recorte de outro, que foi divulgado nas redes em seguida. O perfil que publicou inicialmente os conteúdos excluiu as publicações.

No segundo vídeo, a mulher de Moro, Rosângela Moro (União Brasil-PR), deputada federal, também aparece. Eles estavam participando da brincadeira de 'cadeia', típica nas festas juninas.

Um dos motivos da repercussão do vídeo é um embate que Moro e Gilmar Mendes tiveram em 2021, quando o Supremo julgou a suspeição do ex-juiz da Lava Jato.

Ao proferir seu voto, Gilmar, crítico da Operação, afirmou 'você não combate crime cometendo crime. Ninguém pode se achar o ó do borogodó. Cada um terá o seu tamanho no final da história. Calcem as sandálias da humildade'.

Gilmar votou pela suspeição de Moro nos processos da Lava Jato em 2021 ( Foto: Victor Carvalho)

COM A PALAVRA, O SENADOR SERGIO MORO

Questionado sobre o vídeo, a assessoria do senador Sergio Moro divulgou a seguinte nota à imprensa:

Informamos que a fala foi retirada de contexto, tanto que divulgado só um fragmento, e não contém nenhuma acusação contra ninguém.

COM A PALAVRA, O MINISTRO DO SUPREMO GILMAR MENDES

A reportagem entrou em contato com o ministro Gilmar Mendes através da assessoria do Tribunal. Ele afirmou que não comentará o episódio.