Jihad Islâmica acerta mísseis nos próprios pés

Desde o início do conflito em Israel, ainda atordoados pelos ataques brutais do Hamas, muitos amigos meus, também judeus, se perguntavam: “Quando a mídia se voltará contra nós?” Todos sabíamos que era uma questão de tempo.

Alberto David Klein Foto: Fierj/Divulgação

Existe uma confusão recorrente entre judeus e a burguesia que frequenta os sonhos das militâncias mais radicais à esquerda, ao mesmo tempo em que vive nos preconceitos raciais dos radicais de direita.

Este preconceito tem muitas máscaras, sempre gosta de se vestir com dignidade, como na frase “odeio sionistas, não judeus”. Mas sabemos que, no fundo, o que realmente existe é a estupidez humana do “nós contra eles,” o ódio gratuito.

O hospital atingido em Gaza, nos últimos dias, abriu a porteira em lugar onde já se empurravam raivosos milhares de antissemitas, políticos, jornalistas, ricos e pobres, gente de toda sorte, cada um munido de sua frase pronta, salivando pela oportunidade de falar dos supostos crimes de guerra e da opressão dos sionistas israelenses.

A pressa foi tanta que não deu tempo de verificar os fatos, de ter certeza de nada. Tomou-se como verdade a palavra de um grupo de facínoras declarados, e assim a mentira permaneceu na mídia, mesmo após a descoberta do constrangimento tremendo que é a verdade: o míssil foi disparado pelos próprios terroristas.

Se isso tivesse ocorrido nos anos 80, talvez você nunca tivesse conhecimento da verdade. Com o advento da internet, as interações e questionamentos lançam luz sobre esse tremendo constrangimento para a imprensa internacional, abrindo espaço para que o mundo inteiro se lembre de que esta é uma guerra de um estado livre e democrático contra um grupo sanguinário que oprime e mata seu próprio povo para atender a seus desejos radicais.

Continua após a publicidade

Este é o segundo míssil que os terroristas lançaram sobre si mesmos, e com essa explosão, os antissemitas do mundo ficam nus, sejam da direita ou da esquerda, do centro, intelectuais ou idiotas. Aliás, também os poucos antissemitas que são judeus, eles mesmos, estão agora nus, à mercê do escrutínio público daqueles que têm sanidade mental para discernir entre radicais assassinos e o exército de um país democrático e livre.

*Alberto David Klein, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro