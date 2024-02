Muitos de nós pensam que Dom João VI era uma figura caricata. Desenham-no obeso, voraz devorador de frangos, submisso à tirania de Carlota Joaquina. Às vezes querem vê-lo covarde. Poltrão, porque fugiu de Lisboa à aproximação dos generais de Bonaparte.

Visão destorcida. Pois não se justificaria ter Napoleão afirmado, quando desterrado em Santa Helena: - "Foi o único que me enganou!". Dom João VI merece ter resgatada a sua figura e a sua importância para o Brasil. Não seríamos o que somos hoje, com todas as nossas deficiências, não fora o seu descortino. Veio para o Brasil em pleno e correto uso de seus direitos majestáticos. Impediu, com isso, que a coroa lusitana fosse parar à cabeça de algum dos ambiciosos generais de Napoleão. Por isso ele mereceu do maior guerreiro do século XIX, o reconhecimento de seu formidável tino político: foi o único a conseguir enganar o conquistador. Dom João VI defendeu, sem concessões, sem arbitramentos, todos os limites territoriais, todas as fronteiras da Pátria continental que nos coube. Erigiu a defesa, conforme era possível àquele tempo, das mil e duzentas léguas do nosso litoral.

Abriu os portos brasileiros ao comércio estrangeiro. Fundou a Escola Militar, inaugurando a tradição de educação aprimorada que as Três Forças ainda hoje preservam. Criou a Escola de Cirurgia, a Escola de Belas Artes e o Museu Nacional. Criou o Desembargo do Paço, o Conselho da Fazenda, a Junta do Comércio, o Arsenal de Guerra e a Fábrica de Pólvora.

Trouxera consigo, o maior tesouro que se poderia trazer para uma terra inculta: a sua biblioteca particular. Assim que instalada, facultou-a à consulta de todos. Tornou-a Biblioteca Pública.

Elevou o Brasil à categoria de Reino. Deu aos seus súditos o Passeio Público e o Jardim Botânico, ainda hoje um oásis dentro de uma destroçada ex-capital imperial e republicana, aquela que já foi um dia “Cidade Maravilhosa”, o Rio de Janeiro.

Posteriormente, seu neto Pedro II ampliaria o verde já sob inclemente extermínio, replantando a floresta do Alto da Boa Vista e da Tijuca. Mas o avô, João VI, foi quem cuidou da canalização de água do Rio. Edificou quarteis. Instalou o Banco do Brasil. Protegeu as Letras.

Era um excelente ouvinte de prédicas, sermões e homilias, feitas pelo clero erudito de que faziam parte Frei Sampaio, Frei São Carlos e o fabuloso Mont’Alverne.

Meticuloso, progressista e não espalhafatoso – algo que se perdeu com a queda qualitativa do homem público – fez com que se praticasse em São Paulo a vacina obrigatória. Isso, num período em que ainda em Lisboa eram repetidos e aplaudidos em escárnio à ciência do nosso patrício Mello Franco, os versos – por sinal engraçados – de um palhaço que, infelizmente, usava uma batina.

Foram apenas treze anos de governo em solo brasileiro. Mas eles suprem um século de atividade útil, de administração legal, invejável e criteriosa.

Dom João VI nunca condenou sem processo regular e só não indutou, quando não teve tempo para fazê-lo. Se o chamam de déspota, era aquilo que a História consagrou como um déspota esclarecido.

Nascera em 13 de maio de 1767 e não estava em seu destino vir a ser o Rei de Portugal e de suas Colônias. O primogênito era o príncipe Dom José. Entretanto, em 1788 seu irmão falece e ele passa a ostentar a condição de herdeiro do trono.

Com a exclusiva finalidade de preservar a política de paz entre Espanha e Portugal, ele se casa em 1785 com a Infanta Carlota Joaquina, filha do Rei da Espanha, Dom Carlos IV. Matrimônio infeliz, mas suficiente para gerar nove filhos, dos quais oito chegaram à idade adulta. Inegável que Dom João VI e a Rainha Carlota Joaquina influenciaram bastante o caráter e personalidade do nosso primeiro Imperador, D. Pedro. A História reservou a Pedro I ser detentor de uma personalidade explosiva e confrontadora, cujos traços exerceram grande influência sobre a construção história, política e territorial brasileira.