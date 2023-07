José Bonifácio, o Moço

Retrato de José Bonifácio de Andrada e Silva. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A Família Andrada e Silva ofereceu ao Brasil luminares de extrema importância para a nossa História. O Patriarca da Independência, o nunca assaz louvado José Bonifácio de Andrada e Silva, foi o mais expressivo integrante da grei. Mas não se pode esquecer um seu homônimo e sobrinho, José Bonifácio de Andrada e Silva, que veio a ser considerado um dos mais notáveis oradores brasileiros.

Nasceu em Bordeaux, na França, aos 8 de novembro de 1827, quando seu pai, o Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de Andrada cumpria a pena de exílio. Os irmãos Andrada caíram em desgraça com Pedro I, tendo de amargar uma temporada fora da Pátria. Foi ali que D. Gabriela Frederica de Andrada deu à luz o pequeno José Bonifácio. Que, para não se confundir com o famoso tio, a História passou a chamar "O Moço".

Para atender ao desejo do pai, o menino ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro, assim que a família voltou ao Brasil. Lembre-se que Pedro I, em 1831, confiou a tutela de seus filhos ao Patriarca, em gesto de explícito arrependimento pela injustiça cometida.

A carreira militar não cativou José Bonifácio. Veio para São Paulo e, depois dos exames preparatórios, matriculou-se, em 1849, no 1º ano do Curso Jurídico. Já era alguém que se destacava pelo talento e afeição às letras. Escreveu "Rosas e Goivos", que no livro "Parnaso Acadêmico Paulistano", Paulo Antônio do Vale descreve como "uma coleção de suas primeiras produções literárias espalhadas nas revistas literárias da Academia, e dentre as quais já algumas deixam imaginar-se a gentileza da musa que o acariciara desde a infância".

Não foi um estudante que primasse por decorar as lições. Era inquieto e sonhador. Todavia, fez um curso brilhante e foi laureado com aquilo que era o máximo em avaliação à época: "aprovado plenamente". Colou grau em 5 de novembro de 1853.

Começou, então, a ascender até o ápice da fama e da popularidade. Foi deputado, senador, ministro, professor de direito, literato, tribuno aplaudidíssimo. Em tudo refulgia a sua inteligência e o dom de um verbo seduzente e arrebatador.

Pese embora todo o reconhecimento dos coetâneos, era de temperamento retraído. Não o seduziam as festas e as ocasiões de ostentação. Até porque, sempre foi e se conservou pobre e simples. Nunca se encantou com os estéreis lampejos de mundanismo.

Conquistou o beneplácito de toda a sociedade de sua era. Respeito e admiração o cercavam. Sua casa, na rua do Ouvidor, passou em 1887 a se chamar justamente rua José Bonifácio. Em homenagem ao "Moço" e não ao Patriarca.

Dentre os que frequentavam sua residência e fruíam da companhia de sua família, mencione-se Luiz Gama, sempre brincalhão, no seu afã de alforriar escravos e de batalhar pela abolição. Como José Bonifácio tinha traços fisionômicos de um estrangeiro, Luiz Gama o chamava "Mister José".

José Bonifácio "O Moço" se casou duas vezes. Na primeira vez com Adelaide Eugênia da Costa Aguiar, que faleceu aos trinta e oito anos, em 1871, deixando cinco órfãos. A segunda esposa, Rafaela de Sousa Amaral, expirou aos vinte e seis anos, deixando-o viúvo novamente.

A História de São Paulo e do Brasil registram inúmeros episódios em que José Bonifácio, "O Moço", exerceu enorme influência - sempre benéfica - nos rumos que poderiam ter sido outros, para as vicissitudes que a humanidade costuma enfrentar, não fora sua participação.

Sua vida se entranha com a da Academia de Direito do Largo de São Francisco, onde é venerado como um dos maiores docentes que por ali já passaram. Sua figura de bronze lá se encontra e talvez as novas gerações sequer imaginem de quem é a figura austera e altiva que parece lhes dar as boas-vindas.

José Bonifácio faleceu em 26 de outubro de 1886. Seu féretro foi um dos mais concorridos e comovidos que até hoje aconteceram. A população fez questão de carregar o esquife, em contínua troca de mãos, pois todos queriam segurar as alças do caixão, até que depositado no cemitério da Consolação. Os discursos e pronunciamentos se prolongaram até noite alta. Eram tempos em que pessoas de bem e de mérito recebiam homenagens espontâneas e emotivas. Tempos que parecem ter desaparecido na escuridão do olvido.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras