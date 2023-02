Juiz condena em ação de improbidade ex-conselheiro de Direitos Humanos por propinas do PCC

Foto: Pixabay

O juiz Luiz Fernando Rodrigues Guerra, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, condenou o ex-integrante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo Luiz Carlos dos Santos por improbidade administrativa. Ele é acusado pelo recebimento de propina de R$ 130 mil do PCC em troca de informações privilegiadas. Luiz Carlos é apontado como 'informante' de advogados da facção e recebia pagamentos mensais.

Ele foi sentenciado à perda dos valores que recebeu do PCC, segundo o Ministério Público do Estado. Luiz Carlos terá de pagar multa de três vezes o montante embolsado, devendo depositar aos cofres públicos R$ 520 mil. O valor base do cálculo, de R$ 130 mil, deverá ser corrigido a partir de 2014, ano em que, segundo a Promotoria, foi acertado o esquema de propinas.

Além disso, foram impostas ao ex-integrante do Conselho - órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania - perda de função pública, suspensão dos direitos políticos por dez anos e a proibição de contratar com o Poder Público por dez anos.

O juiz condenou também os advogados Vanila e Davi Gonçalves que, segundo denúncia criminal, cooptaram e pagaram propina a Luiz Carlos. Eles tiveram os direitos políticos suspensos por 10 anos e terão de pagar multa equivalente a três vezes o valor pago em propina ao ex-informante.

A ação de improbidade foi movida em maio de 2018 pelo promotor de Justiça Silvio Marques, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público.

Os três sentenciados já haviam sido condenados na esfera criminal, em processo que tramitou na 1.ª Vara de Presidente Venceslau, no interior paulista. Na ação penal, Luiz Carlos pegou 16 anos, dois meses e cinco dias de reclusão.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, Luiz Carlos dos Santos, conhecido como 'Amigo da Portuguesa', recebeu, a partir de 2015, pagamentos mensais de R$ 2 mil a R$ 5 mil para obter informações privilegiadas no Condepe e repassá-las ao PCC.

O ex conselheiro apresentava relatórios semanais aos advogados da facção criminosa, narrou ainda a Promotoria.

Ao analisar o pedido da Promotoria para condenação por improbidade dos réus, o juiz Luiz Fernando Rodrigues Guerra ressaltou que o pagamento de propina, pelo PCC, ao ex-integrante do Condepe é 'fato comprovado na esfera criminal'. Nessa linha, considerou que a conduta 'não deve passar impune, merecendo justa reprovação' do juízo.

"Não é necessário esforço intelectual para se afirmar que as condutas dos réus violaram princípios da legalidade, pois as condutas de tipificadas como corrupção passiva e ativa são criminosas, e da moralidade administrativa, na medida em que eles colocaram em descrédito o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo - Condepe, bem como todos seus conselheiros e servidores", ressaltou.

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem do Estadão busca contato com a defesa dos três condenados na ação de improbidade da 1.ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. O espaço está aberto para manifestações. (pepita.ortega@estadao.com)