Juiz condena Facebook a indenizar usuário em R$ 5 mil por 'shadowban'

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O juiz da 22ª Vara Cível de São Paulo, Mario Chiuvite Júnior, condenou o Facebook Serviços Online do Brasil a indenizar um usuário em R$ 5 mil pela prática do chamado 'shadowban' - quando a plataforma reduz o alcance de uma conta, diminuindo o número de pessoas que a veem na rede social. A decisão foi publicada nesta sexta, 10, no Diário de Justiça.

Em outubro de 2022, Reginaldo Ferreira da Silva, escritor, foi à Justiça porque o seu perfil do Instagram, plataforma administrada pelo Facebook, estava sofrendo um bloqueio parcial. Ele afirma que usa a rede como divulgação de seu trabalho, que tem o perfil verificado (com a marcação azul ao lado do nome) e, mesmo assim, estava sofrendo o chamado 'shadowban'.

Em sua defesa, o Facebook afirmou que o escritor havia infringido suas regras de bom uso da rede social

A tradução da palavra significa 'banimento fantasma', porque os usuários afirmam que são penalizados sem uma justificativa prévia. Na petição inicial do processo, Silva afirma que muitas vezes seu nome não aparecia nas opções de busca do Instagram.

O Facebook se defendeu no processo afirmando que Silva teria ferido diretrizes de bom uso das redes sociais, mas não apontou qual comportamento poderia ter provocado o 'shadowban'. O caso foi julgado antecipadamente e Chiuvite Júnior deu ganho de causa ao escritor.

O argumento principal da decisão é de que haveria, entre usuário e plataforma de rede social, uma relação de consumo - por isso, caberia ao Facebook provar que sua conduta teve um fundamento justo. "A ré, de forma imotivada, vem praticando, desde março de 2022, de fato, um abuso de direito, ao restringir o alcance do autor em sua conta e postagens com práticas conhecidas como 'shadowban'", conclui a sentença.

O escritor comemorou a vitória nas redes sociais

O magistrado determinou que o Facebook restabeleça as condições normais do perfil de Silva e que o indenize em R$ 5 mil, por causa dos danos morais que sofreu com a situação. Chiuvite Júnior argumenta que 'no caso em tela, a impossibilidade de acesso ao perfil da parte autora, durante o excessivo período retromencionado de cerca de sete meses, sem que que o réu tivesse envidado reais esforços para a solução do caso, gerou evidentes constrangimentos'.

Nas redes sociais, Silva comemorou a vitória que obteve na Justiça. "Porque um Instagram que traz cultura e nossas lutas na quebrada sofre tanto boicote?"

A sentença ainda é passível de recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo.

COM A PALAVRA, BRUNO JOSÉ SILVESTRE DE BARROS, ADVOGADO DO AUTOR

Ao Estadão, o advogado Bruno José Silvestre de Barros, que representou o escritor Reginaldo Ferreira da Silva, enviou a seguinte nota:

"As big techs, como o Instagram do grupo Meta, defendem o pensamento de que seus termos de uso seriam, ou deveriam ser, maiores que a Constituição e a legislação de qualquer país. Contudo este pensamento é tanto absurdo como ilegítimo, pois, ao restringir a visibilidade de uma conta propositadamente, sem explicar os motivos ao usuário, viola tanto direitos básicos de um contrato civil, como o próprio código de defesa do consumidor. Falta boa-fé dessas empresas. Neste caso, o Instagram praticou o 'shadowban' com um escritor e incentivador cultural da periferia da cidade de São Paulo, prejudicando tanto o trabalho dele, como todas as suas atividades culturais e campanhas de doações para comunidades carentes. Sem visibilidade, as campanhas não são apoiadas e, enquanto este tipo de prática das Big Techs não for coibida, é isso que podemos esperar destas grandes empresas. Felizmente existe o Poder Judiciário, mostrando que as leis brasileiras não podem ser violadas por grandes empresas sem consequências e que práticas abusivas devem ser repreendidas. Esperamos que mais pessoas busquem seus direitos para que essas empresas repensem sua forma de banimento e garantam aos usuários um mínimo da transparência exigida pelo Direito."

COM A PALAVRA, O FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL

A reportagem entrou em contato com o Facebook Serviços Online do Brasil, responsável pela administração do Instagram. Contudo, não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.