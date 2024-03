Juiz condena Tiktok a pagar R$ 23 milhões por coleta ilegal de dados biométricos de usuários

A decisão atende a um pedido do Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo. “Entendo que ficaram configurados todos os elementos necessários para responsabilização do TikTok, em razão da indevida coleta de dados biométricos de seus usuários, ou seja, estão presentes a conduta, o nexo de causalidade e o dano”, anotou o magistrado em sentença assinada no último dia 7.

Em contestação à ação, a Bytedance sustentou que não houve ‘violações à boa-fé, informação, lealdade e transparência’. Segundo a empresa, não há no aplicativo Tiktok ‘qualquer dispositivo que proceda com a coleta dos dados dos usuários a partir da biometria facial’. Argumentou ainda que a plataforma não permite o compartilhamento de dados com terceiros.

No entanto, o magistrado Douglas de Melo Martins entendeu que as provas juntadas aos autos indicam o contrário. Ele destacou que a plataforma firmou acordo com o Governo dos Estados Unidos de US$ 92 milhões para pôr fim a ações judiciais que tratavam de violações à privacidade de usuários, incluindo a captura de biometria facial.

A decisão judicial destaca que, em junho de 2021, o Tiktok atualizou sua política de privacidade para para incluir nela a possibilidade de coleta automática de dados da face e de voz dos seus usuários - ‘deixando claro, assim, o que já se evidenciou que fazia no passado, mas à revelia do consentimento de seus clientes’.