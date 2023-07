Juiz das garantias e ordenamento jurídico-penal brasileiro: aspectos controvertidos

Wilson Alvares. Foto: Divulgação

A Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), ao entrar em vigor, trouxe diversas modificações nas legislações penais e processuais penais. Dentre as alterações estabelecidas, uma das mais relevantes foi a criação do juiz das garantias.

Estatuído entre os artigos 3º e 3º-F, do Código de Processo Penal, o juiz das garantias demonstrou-se um marco para uma maior preservação da imparcialidade dos magistrados, visto que o juiz que seria responsável pelas investigações criminais não seria o mesmo que julgaria processo.

Neste contexto, o juiz das garantias, em uma apertada síntese, teria como principais atribuições: i) ser responsável pelo controle de legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais; ii) sua competência abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo; iii) sua competência cessa com o recebimento da denúncia ou queixa; iv) suas decisões não vinculam o juiz da instrução e julgamento; e v) na fase de investigação, o magistrado que praticar quaisquer atos de competência do juiz das garantias, ficará impedido de funcionar no processo.

Entretanto, o instituto teve sua eficácia suspensa por liminar do ministro Luiz Fux, o qual afirmou que o regramento que instituiu o juiz das garantias, ao presumir a parcialidade do juiz que atuar na fase inicial do processo criminal, demonstra-se inconstitucional. Tal decisão gerou diversos debates doutrinários.

Para os que defendem a inconstitucionalidade do juiz das garantias, dentre os quais o próprio ministro Luiz Fux, têm como principais fundamentos o elevado impacto financeiro, bem como a necessidade de uma profunda reestruturação dos serviços judiciários, o que poderia paralisar o andamento dos processos criminais.

Em contrapartida, os defensores da constitucionalidade do instituto, a exemplo dos renomados juristas Aury Lopes Jr. e Alberto Toron, entendem, dentre outros fundamentos, que o juiz das garantias acarretaria uma maior democratização da Justiça Criminal e não ocasionaria nenhum impacto financeiro, visto que a reorganização judiciária seria uma mera redistribuição de magistrados.

Ademais, corroborando com a tese de constitucionalidade do instituto, conforme explicitado em diversos estudos científicos, os indivíduos desenvolvem vieses em seus processos decisórios. Sob tal perspectiva, estrutura-se a Teoria da Dissonância Cognitiva, formulada, em 1957, pelo psicólogo norte-americano Leon Festinger e trazida ao âmbito das Ciências Criminais, em 1980, pelo jurista alemão Bernd Schünemann.

Segundo Schünemann, os magistrados que tinham acesso ao procedimento de instigação criminal tediam, na maioria das vezes, a ficarem em consonância com a versão trazida pelos policiais, superestimando tais informações e subestimando as que lhe fossem contrárias, gerando um maior número de condenações quando os juízes tinham acesso aos informes das investigações criminais.

Em virtude do nosso sistema penal acusatório, no qual o magistrado deve sempre manter-se imparcial e equidistante das partes, imperiosa a adoção de mecanismos que possam garantir um processo penal mais coeso e justo, afastando a figura do juiz inquisidor.

Dessa forma, a implementação do juízo das garantias, ainda que laboriosa, demonstra-se urgente e indispensável ao ordenamento jurídico-penal brasileiro. Assim, com a aplicação deste instituto, a Justiça Criminal pátria poderá, ainda que a passos curtos, delinear-se para uma vertente mais garantista e democrática, trazendo benesses não apenas para instituições ou indivíduos determinados, mas sim para a sociedade como um todo.

*Wilson Alvares, advogado e professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal