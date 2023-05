Juiz das garantias: uma violação aos princípios constitucionais ou uma reafirmação dos ditames da CF/88?

Supremo Tribunal Federal. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Com o advento da Lei nº 13.964/19, mais conhecida como "Pacote Anticrime", o "juiz das garantias" fora incluído no Código de Processo Penal pátrio, com previsão nos artigos 3º-A e seguintes.

O instituto do juiz das garantias tem o objetivo de tornar a prestação jurisdicional mais imparcial, a partir da separação entre o juiz atuante na fase do inquérito e na ação penal, porquanto entende-se que aquele juiz que acompanhou as investigações pode ter sua imparcialidade comprometida para julgar o acusado ao fim do processo.

Todavia, no mês seguinte da publicação da Lei nº 13.964/19, o Ministro Luiz Fux decidiu, liminarmente, pela suspensão da implementação do "juiz das garantias", até que a decisão fosse referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Isso se deu em razão da proposição das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, ajuizadas por entidades da classe da magistratura e partidos políticos, que apontaram supostas inconstitucionalidades no instituto do "juiz das garantias".

Essa suspensão se estendeu por mais de 03 (três) anos, sendo esse cenário alterado com a decisão da Ministra Rosa Weber, proferida nessa última terça (09 de maio de 2023), que restou pautado para o dia 24 de maio do presente ano.

Desse modo, emergem-se alguns debates acerca do tema: a implementação do juiz das garantias deve, de fato, ocorrer por iniciativa dos tribunais? Há uma violação aos princípios do juiz natural e da igualdade? O juiz das garantias, de fato, irá proteger o sistema acusatório no processo penal?

Pois bem. Inicialmente, há de se saber que a Constituição Federal de 1988 rege o sistema acusatório para o processo penal. E, em paralelo a isso, sabe-se que o Código de Processo Penal foi promulgado em 1941, portanto, antes da Constituição.

Percebe-se, por conseguinte, que o texto Código de Processo Penal não está de acordo, totalmente, com os ditames acusatórios, porquanto regeu-se sob os ditames da Constituição Federal de 1937, conhecida como "Constituição Paloca" que tinha inspirações fascistas.

Desse modo, é certa a necessidade de alterações no texto processual penal, a fim de se aproximar aos contornos do sistema acusatório, conduzido pela separação de funções de acusar, julgar e defender, a partir de um juiz imparcial, desprovido de poderes instrutórios, alheio a produção de prova.

Sem limites, o processo penal se submeteria a mera ferramenta política para realizar múltiplos fins inconcebíveis ao sistema judiciário.

Por esse motivo, é indispensável que o sistema processual preserve a imparcialidade do juiz, a eficácia do contraditório e as normas do devido processo legal. E o advento da reforma trazida pela Lei nº 13.964/19 veio para garantir isso.

Nessa senda, é o entendimento de Aury Lopes Jr.[1]:

"É preciso recordar que um processo penal verdadeiramente acusatório assegura a radical separação das funções de acusar e julgar, mantendo a gestão e iniciativa probatória nas mãos das partes (e não do juiz). A observância do ne procedat iudex ex officio, marca indelével de um processo acusatório, que mantenha um Juiz-espectador e não juiz-ator, e que, assim, crie as condições de possibilidade para termos um "juiz imparcial".

Beatriz Lerner. Foto: Arquivo pessoal

Sob esse prisma, impõe consignar que o instituto do juiz das garantias busca concretizar e fortalecer os princípios acusatórios no sistema penal.

Não há de se falar em ofensa aos princípios do Juiz Natural ou da Igualdade, tendo em vista que referem-se, respectivamente, da existência de um juiz adequado para o julgamento de determinada demanda; e o tratamento igualitário de todos os seres humanos perante a lei, além de uma proibição de discriminações infundadas, sem prejuízo de impor diferenciações de tratamento entre pessoas, quando existam especificidades relevantes que careçam de proteção.

O que se verifica, em verdade, é que o Juiz das Garantias reafirma a aplicabilidade de tais princípios, porquanto, ao prevenir que a atuação do magistrado seja contida por seus anseios, preconceitos, paixões e subjetividades pessoais, o instituto garante o tratamento igualitário, ao resguardar o magistrado que julgará o feito da atuação investigativa, bem como protege o juiz natural, ao diferenciar aquele competente para julgar os atos cabíveis no momento investigativo, sendo seu último ato o recebimento da denúncia ou queixa, daquele que irá proferir a sentença condenatória ou absolutória.

Nesse diapasão, dispõe Geraldo Prado[2]:

"A imparcialidade deve ser garantida objetivamente mediante a determinação legal das causas de incompatibilidade, e de modo subjetivo, excluindo-se do processo o juiz que nutre sentimentos especialmente adversos relativamente a alguma das partes".

Para mais, não há de se falar usurpação do poder de auto-organização dos tribunais em sua iniciativa para dispor sobre a organização judiciária, pois a relevância da norma, conforme asseverado alhures, demonstra-se necessária, ao reafirmar o texto constitucional, e os moldes do sistema acusatório, consoante com o Estado Democrático.

Outrossim, diante das inconsistências no judiciário, se afere que uma reforma na organização dos tribunais, além ratificar a constituição, torna-se imprescindível para o bom funcionamento da atuação forense.

Portanto, entender pela inconstitucionalidade do juiz das garantias, estaria o Supremo Tribunal Federal no limite de declarar inconstitucionalidade a própria Constituição. Aos dizeres de Bertold Brecht: que temos são estes, em que temos que defender o óbvio?

*Beatriz Lerner, advogada. Membro do Gabinete de Advocacia Professor Sérgio Habib. Graduada em Direito pela Universidade de Salvador - UNIFACS. Especialista em direito penal e criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS