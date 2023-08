Juiz de garantias é essencial à democracia

Marco Antonio Marques da Silva, Mariana Stuart e Bianca de Sá Carvalho. Fotos: Divulgação

Com maioria formada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no último dia 17, contando com seis votos favoráveis à implantação do juiz de garantias e apenas um voto contrário, a tendência da Corte é de declarar a constitucionalidade da norma, oriunda do denominado Pacote Anticrime, que implementa o juiz de garantias. Tendência, pois a despeito do placar positivo à constitucionalidade da norma, os ministros podem alterar seus votos até o final do julgamento.

A importância do juiz de garantias é estabelecer melhores condições para o exercício da magistratura de forma imparcial, diminuindo a possibilidade de subjetivismos.

A alteração prevista no Código de Processo Penal consiste na separação dos julgadores, determinando juízes distintos para atuarem nas diferentes fases processuais -- um na fase de investigação e outro na fase judicial ou da ação penal, de modo a fortalecer o sistema acusatório brasileiro por meio de um maior controle de legalidade e de proteção de direitos individuais, primando pela imparcialidade.

Na prática, o juiz que atua na fase de investigação não irá conduzir a instrução nem sentenciar.

Isso porque o inquérito policial tem objetivo distinto da ação penal. A fase investigativa visa a coleta de elementos que apontem para a materialidade de fato criminoso e demonstrem indícios de autoria, para posteriormente o Ministério Público analisar se há elementos suficientes para denunciar ou requerer o arquivamento. Não se busca nesse primeiro momento exclusivamente apontar culpados, mas buscar conjunto mínimo de indícios e materialidade.

Nessa fase pré-processual, ao magistrado cabe o papel de controlar a legalidade dos atos, analisando os requerimentos de medidas cautelares durante as investigações tais como os requerimentos de quebra de sigilo bancário, fiscal, de dados, a autorização de busca domiciliar ou a decretação de prisão, de modo a evitar qualquer excesso ou violação de direitos fundamentais.

A título de exemplo, o juiz que autorizou a interceptação telefônica por 30 dias, em inquérito policial, e a escuta permaneceu por 31 dias, e no último dia foi verificado algum indício de crime, dificilmente anulará essa escuta ilegal após o trigésimo dia, pois a tendência do ser humano é validar seus próprios atos, como a história já demonstrou.

Com a existência do juiz de garantias, no entanto, não haveria chance de manter uma escuta ilegal como elemento de prova em uma ação penal, uma vez que o segundo magistrado não participou de nenhum procedimento anterior, inexistindo qualquer vínculo psicológico com esses atos.

Argumentar que a existência de dois juízes, sendo um para o inquérito e outro para a ação penal, causaria impunidade, é desconhecer a função do processo penal, com seu fundamento constitucional. Não há qualquer correlação entre a implantação do juiz de garantias e impunidade. Dizer o contrário é ignorar todo o arcabouço legal/constitucional e a Teoria da Dissonância Cognitiva, de Leon Festinger, desenvolvida no início do século XX.

Numa contribuição da Psicologia para o Direito no estudo comportamental, segundo a Teoria da Dissonância Cognitiva diante de certo desconforto entre seus comportamentos e crenças e o que se observa, inconscientemente, as pessoas tendem a eliminar esse desconforto, inclusive mudando suas cognições para justificar suas atitudes.

Transportado para o Processo Penal, observa-se que o magistrado que atuar na fase inquisitorial, autorizando buscas e apreensões, quebras de sigilo, por exemplo, terá uma tendência de validar todos esses atos posteriormente, na instrução judicial, mesmo que algum deles tenha se excedido, sendo uma probabilidade cognitiva apenas.

A Teoria da Dissonância Cognitiva demonstrou em sua fase empírica que, quando há dois juízes, um para a fase pré-processual e outro para a fase processual, o segundo magistrado tem a tendência de analisar os atos pré-processuais com maior independência, invalidando-os se necessário para cumprir a legalidade, ponto de maior dificuldade ao magistrado que atuou na primeira fase -- em que a propensão é de validar os próprios atos.

Não há razão ao argumento sustentado na ADIn 6300, em julgamento pelo plenário do STF, de que existiria ofensa ao juiz natural, pois não haverá trocas e escolhas de magistrados após a ocorrência do fato, e sim, um magistrado para cautelares pré-processuais e outro para a fase judicial, o qual sentenciará.

A alegação de que haveria risco de impunidade desconsidera o princípio da presunção de inocência, que em breves linhas assevera que todo cidadão é considerado inocente, a menos que se prove o contrário, por meio de um devido processo penal, com sentença condenatória transitada em julgado. Pensar o contrário é discriminar qualquer pessoa que esteja na condição de investigado ou réu.

Com relação ao aumento do trabalho dos magistrados em comarcas pequenas, argumenta-se que teriam que contratar o dobro de juízes, mas deve-se lembrar que o número de inquéritos que enseja ação penal também é substancialmente menor, sem contar a estrutura existente nos casos de férias e licenças dos juízes.

Dos números obtidos no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do ano base 2021, só nas Justiças Estaduais tramitaram 969.727 inquéritos policiais e procedimentos investigatórios, enquanto em sede recursal (sem contar habeas corpus) tramitaram 179.790 recursos. Ou seja, existe uma razão de proporcionalidade em que a cada 10 inquéritos apenas dois tornam-se ações penais e posteriores recursos, isso porque há o arquivamento de inquéritos e não recebimento de denúncias, hipóteses em que extinguem o procedimento, inexistindo necessidade de juiz de instrução julgar.

Na Capital do Estado de São Paulo, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, estão concentrados 1,1 milhão de processos e procedimentos, o equivalente a 20,2% do acervo processual criminal do país; e nessa cidade, desde 1984, por força do Provimento 167/1984 do Conselho Superior da Magistratura do TJSP, já há o pleno funcionamento do juiz de garantias por meio do Departamento de Inquérito Policial e Polícia Judiciária (DIPO), que na prática faz o papel do juiz de garantias.

Um exemplo de mudança legislativa de até mais impacto, implementado sem qualquer óbice, é o das audiências de custódia, que exigem a apresentação de qualquer pessoa presa no prazo de 24 horas para que o magistrado avalie a legalidade da prisão. A audiência de custódia hoje é vista como ato essencial, que aprimorou o processo penal.

O juiz de garantias, com seu distanciamento da fase investigativa, assegura maior autonomia e imparcialidade nas decisões, característica imprescindível não só ao réu, mas à democracia.

*Marco Antonio Marques da Silva, sócio no Warde Advogados, professor titular de Processo Penal na PUC-SP

*Mariana Stuart, sócia no Warde Advogados, mestre em Processo Penal pela PUC-SP

*Bianca de Sá Carvalho, advogada associada no Warde Advogados