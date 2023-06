Juiz de garantias: o fortalecimento de disposições constitucionais do sistema acusatório

Berlinque Cantelmo. Foto: Arquivo pessoal

Criado por meio da Lei 13.964/2019 chamada de Pacote Anticrime, o Juiz de Garantias é uma figura implementada nos artigos 3º-A e 3º-B do Código de Processo Penal com responsabilidade pelo exercício da regulação constitucional e de legalidade das investigações.

Em tese, o Juiz de Garantias seria um fiscalizador e protetor das garantias fundamentais dos indivíduos submetidos a investigações criminais, validando ou não parâmetros utilizados pelos órgãos persecutórios na busca pela elucidação de fatos supostamente ilícitos.

Hoje vivenciamos certo protagonismo sem controle efetivo sobre órgãos investigatórios e ao pensar no Juiz das Garantias, o legislador editou premissa de controle constitucional, de legalidade, razoabilidade, proporcionalidade ou até mesmo para estancar investigações sem fim por parte das agências de investigação.

Na prática, o Juiz de Garantias deve ser informado de toda abertura de investigação, deve ser informado e autorizar medidas de interceptação telefônica, busca e apreensão, afastamento de sigilos e acesso a informações sigilosas.

Importa destacar que a figura do Juiz das Garantias serve para evitar que o magistrado precursor do organismo de provas pré-constituídas em investigações, não seja o mesmo que irá processar e julgar as mesmas circunstâncias num futuro processo penal, afastando, com efeito, a possibilidade de mácula ou contaminação do juízo de valor de quem posteriormente deverá necessariamente julgar com imparcialidade.

Seria uma forma de garantir que ao indivíduo investigado, seja garantido critério de isenção da justiça caso seja submetido a um processo penal sob a garantia de um julgamento justo levado a efeito por quem somente teve acesso às investigações após a denúncia ser recebida e a relação processual estabelecida.

Caso o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue pela constitucionalidade da criação do Juiz de Garantias, vamos experimentar um avanço quanto ao reconhecimento do sistema acusatório no processo penal brasileiro, cuja previsão remonta que ao Juiz são vedadas iniciativas na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

A expectativa de juristas que defendem garantias constitucionais de presunção de inocência e do devido processo legal democrático, é a de que o STF reconheça a necessidade da aplicação imediata da figura do Juiz das Garantias como forma de frear arbítrios e autotutela investigativa, além de determinadas promiscuidades procedimentais, tais como a indevida relação ministério público e magistrados na persecução penal.

Cabe ressaltar que ainda não há atuação do Juiz de Garantias no Brasil em razão de medida liminar concedida pelo Ministro Luiz Fux em ação provocada por partidos políticos e entidades de magistrados.

*Berlinque Cantelmo é advogado especialista em ciências criminais e em gestão de pessoas com ênfase em competências do setor público. Militar da reserva da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Foi diretor da ASPRA PM BM e da ANASPRA, conselheiro Estadual de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, membro do GT Controle de Armas do Ministério da Justiça, assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa de Minas Gerais, secretário-geral das Comissões de Direito Militar e Segurança Pública da OAB-MG, mentor de advogados e conselheiros de fraternidade black