Juiz 'ignorou' STF, diz Alexandre ao cassar decisão que autorizou retorno de manifestante ao QG do Exército em BH; leia toda a decisão

Ao derrubar neste sábado, 7, a decisão do juiz plantonista de Minas Gerais que autorizou a volta de um manifestante ao QG do Exército em Belo Horizonte, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o magistrado "ignorou" o posicionamento do STF sobre os atos antidemocráticos.

Documento Leia toda a decisão

"As autoridades judiciárias locais, por evidente, não possuem competência constitucional ou legal para afastar ou modificar a eficácia de comando judicial proferido pelo Supremo Tribunal Federal", escreveu.

O juiz plantonista Wagner Batista Ferreira Machado defendeu o direito de manifestação e ameaçou enquadrar a Prefeitura de Belo Horizonte por crime de desobediência caso tentasse impedir novos protestos.

Moraes, por sua vez, disse que os atos são "abusivos e violentos" e que a argumentação do juiz "não tem correspondência com a realidade dos fatos".

Ministro Alexandre de Moraes.

O ministro também mandou multar em R$ 100 mil o comerciante Esdras Jonatas dos Santos, apontado pelas autoridades locais como uma das lideranças do movimento, e Roberto Carlos de Abreu, que seria o dono do carro de som usado no protesto. Ele também reiterou a ordem para vias todas as públicas e multar os manifestantes que insistirem nos atos antidemocráticos.

A decisão de Moraes atendeu a um pedido da prefeitura, que na tarde de ontem desmontou o acampamento.