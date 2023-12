Juiz nega indenização a designer gráfico que caiu e sofreu lesão durante home office

A 1.ª Vara de Acidentes do Trabalho da Justiça de São Paulo negou pedido de concessão de benefício a um funcionário de uma empresa que fazia trabalho remoto e sofreu uma queda em casa. O autor da ação desempenhava função de designer gráfico em home office quando sofreu acidente que provocou lesão no punho direito, reduzindo parcialmente sua capacidade de trabalho.

'Legislação acidentária, pelo menos quanto ao acidente típico, não protege a atividade desenvolvida em home office', anotou o juiz Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na sentença, o juiz Rafael de Carvalho Sestaro apontou que, embora seja de responsabilidade do empregador implementar medidas de prevenção de doenças ou acidentes de trabalho, a empresa não possui controle sobre os ambientes em que são realizados trabalho remoto.

“A legislação acidentária, pelo menos quanto ao acidente típico, não protege a atividade desenvolvida em home office. Em primeiro lugar, porque ela não é equiparada ao trabalho externo, e, em segundo lugar, porque ela é exercida fora das dependências do empregador, na residência do empregado, que é um ambiente no qual a empresa não possui autonomia para organizar e controlar todos os fatores existentes com a finalidade de impedir, ou ao menos reduzir, a ocorrência de acidentes relacionados ao trabalho.”

Sestaro destacou que ‘ausente o nexo causal, inviável a concessão de qualquer benefício acidentário, ressalvado o direito de se buscar benefício na esfera previdenciária’.

Cabe recurso da decisão.