Juiz nega suspender nomeação da mulher do governador de Roraima ao Tribunal de Contas

O juiz Guilherme Versiani Gusmão Fonseca, da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Boa Vista, negou liminarmente suspender o ato de nomeação da mulher do governador de Roraima, Simone Denarium, para o cargo vitalício de conselheira do Tribunal de Contas do Estado.

Mulher do governador Antonio Denarium (PP), Simone vai receber um holerite de R$ 35,4 mil e privilégios da função. Ela foi empossada nesta quarta, 24, depois de ter seu nome aprovado em votação secreta na Assembleia Legislativa estadual, por 24 votos a 17.

O magistrado indeferiu pedido de tutela de urgência em ação popular movida pelo advogado Rafael Costa Rocha, em nome do jornalista Enock Cavalcanti da Silva, ambos estabelecidos em Cuiabá. "Vamos recorrer ainda hoja ao Tribunal de Justiça de Roraima", disse Rocha, inconformado com a decisão.

Simone Denarium, esposa do governador de Roraima. Foto: Eduardo Andrade/Marley Lima/Assembleia Legislativa Roraima

O argumento central da investida contra a nomeação de Simone é a suposta inobservância ao artigo 46 da Constituição de Roraima. O advogado e o jornalista apontam 'ilegalidade (no ato), pela afronta aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, desvio de finalidade por configurar abuso de poder e ato de nepotismo' - além de 'violação aos princípios explícitos do artigo 137 da Constituição Federal, notadamente impessoalidade e moralidade'.

Ao rechaçar o pedido, o juiz Guilherme Fonseca destacou que a escolha dos conselheiros de Contas se dá por indicação, ora pelo Poder Executivo, ora pelo Legislativo. Com a aposentadoria do conselheiro Henrique Machado, coube à Assembleia a abertura do processo de seleção para ocupação do cargo.

"Por mandamento tanto da Constituição da República de 1988, quanto da Constituição do Estado de Roraima, a escolha dos conselheiros é atribuição exclusiva da Assembleia Legislativa, motivo pelo qual não pode o Poder Judiciário controlar os critérios de escolha dos candidatos, muito menos na escolha propriamente dita do conselheiro, sob pena de incorrer em violação ao princípio da separação de poderes", assinalou o magistrado.

Continua após a publicidade

Guilherme Fonseca anotou que 'a análise do cumprimento das exigências necessárias pelos candidatos para aceitação das inscrições previstas no mencionado Decreto Legislativo e no Edital, também se trata de competência exclusiva daquele Poder, tratando-se, pois, de matéria interna corporis do Poder Legislativo, a análise dos critérios ali estabelecidos'.

Para o juiz da Fazenda Pública 'caso a matéria discutida seja interna corporis, não pode haver interferência do Poder Judiciário, pois as regras e disposições interiores ao corpo legislativo, destinadas a disciplinar o seu funcionamento, sejam elas instituídas no próprio regulamento interno ou na Constituição, somente podem ser interpretadas pelo próprio Órgão Legislativo'.

Ele destacou, ainda, que para a concessão da tutela antecipada de urgência, 'é imprescindível que estejam preenchidos dois requisitos' - a probabilidade do direito substancial (fumus boni iuris) e o dano potencial (periculum in mora), segundo dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil ('A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo').

"Verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos requisitos necessários para concessão de tutela de urgência", observou o juiz, que deu prazo de 20 dias para Simone Denarium se manifestar e de 10 dias para o Ministério Público dar seu parecer.