Juiz revoga delação premiada e liberdade provisória de doleira da Lava Jato

O juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, revogou nesta quinta-feira, 27, o acordo de colaboração premiada fechado entre a doleira Nelma Kodama, a 'Dama do Mercado', e a antiga força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. O magistrado determinou a retomada do processo ao qual ela responde por suposto falso testemunho e revogou a possibilidade de a doleira responder à ação em liberdade.

Appio ressaltou que as cláusulas do acordo fechado entre Nelma e o MPF, são 'bastante claras' quanto à obrigação da doleira de 'se abster de novas práticas criminosas'. No entanto, a 'Dama do Mercado' voltou a ser presa em abril de 2019 pela Polícia Federal apontada como doleira do tráfico de drogas entre Portugal e Brasil. Ela segue presa na Bahia.

"Não se trata, pois, de acusação relacionada a uma simples infração de trânsito, mas sim de tráfico internacional de entorpecentes através de, ao que tudo indica, uma vasta rede que compunha perigosa organização criminosa, baseada na Bahia", ressaltou o juiz da 13ª Vara ao revogar a delação de Nelma.

Appio ressaltou que a doleira não pode responder ao processo por falso testemunho em liberdade uma vez que 'já deu sobradas razões para se afirmar que, caso solta, poderá voltar a delinquir'. Segundo o magistrado, considerando os supostos vínculos da 'Dama do Mercado' com o tráfico internacional, 'seria muito grande a chance de se evadir do Brasil para evitar a incidência da lei penal brasileira'.

"Inclusive, não se compreende como, tendo uma vasta ficha criminal no Brasil, além de ter se convertido em verdadeira multimilionária rainha do crime de lavagem de dinheiro no Brasil, ao longo das últimas décadas, tenha sido presa em viagem na Europa", ressaltou.

Com o despacho, será retomada a ação penal aberta em setembro de 2019 contra a doleira, por suposto falso testemunho envolvendo a investigação de policiais que teriam fabricado dossiê com dados funcionais sigilosos e inverídicos sobre a Operação Lava Jato.

'Falso testemunho'

Segundo o Ministério Público Federal no Paraná, em 15 de abril de 2015, Nelma teria feito o reconhecimento fotográfico do delegado de Polícia Federal Rivaldo Venâncio e teria 'prestado declarações falsas'.

Na ocasião, ela declarou que, entre abril de 2013 e junho de 2014, o delegado 'constantemente frequentava o corredor em frente às celas de Alberto Youssef (cela 3), mantendo contato com o mesmo. Ela disse não não conseguia 'ouvir o teor da conversa (pelo tom de voz baixo, exceto quanto às risadas e palavras de cumprimento rotineiro)'.

Em depoimento, o delegado Rivaldo Venâncio informou que apenas comparecera uma vez ao presídio, em inspeção do Ministério Público Federal. Outras testemunhas corroboraram sua versão, como o responsável pela carceragem Paulo Romildo Rossa Filho.

'Dama do Mercado'

Nelma Kodama foi alvo da primeira fase da Lava Jato, em 2014 quando tentava embarcar para Milão, na Itália, com 200 mil euros escondidos na calcinha. Ela chegou a ser condenada a 15 anos de prisão, mas a pena foi extinta em razão do indulto natalino concedido no final de 2017 pelo ex-presidente, Michel Temer.

Graças à delação premiada fechada com o Ministério Público Federal no Paraná, a doleira deixou o cárcere em 2016.

No entanto, há cerca de um ano, a doleira voltou a ser presa pela Polícia Federal alvo da chamada Operação Descobrimento - ofensiva aberta para desarticular suposta organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína entre Brasil e Portugal.

Segundo os investigadores, a 'Dama do Mercado' agia como doleira do tráfico entre Portugal e Brasil. Nelma foi capturada em Lisboa e chegou ao Brasil em outubro do ano passado.

Antes do retorno ao cárcere, outros episódios colocaram Nelma sob holofotes. Em 2019, ela publicou uma foto em seu perfil no Instagram com vestido vermelho, sapato 'Chanel' e a tornozeleira eletrônica.

Outra aparição emblemática da doleira se deu durante um depoimento à CPI da Petrobrás em 2015, em que cantou trecho de Amada Amante, música do Rei Roberto Carlos para explicar como era sua relação com o doleiro Alberto Youssef.