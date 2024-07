Juíza concede mais 90 dias para Polícia Civil investigar Pablo Marçal por tentativa de homicídio

Durante a escalada no interior paulista, pessoas passaram mal diante das condições climáticas adversas. Marçal, à época, afirmou que não mandou ninguém subir a montanha e que cada um foi responsável pelos próprios atos. Marçal tentou junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) trancar o inquérito conduzido no interior, mas não conseguiu.

O local no Vale do Paraíba é conhecido pelo turismo montanhoso e conta com 2420 metros de altitude. De maneira recorrente, no entanto, a Defesa Civil alerta para condições difíceis para a aventura no local. À época, o pré-candidato afirmou em postagem no instagram - que foi apagada - que aquele “foi o pior dia de nossas vidas”.