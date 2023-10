Juíza condena auditor fiscal de São Paulo delatado na Lava Jato por propinas da J&F

A Justiça de São Paulo condenou o ex-auditor fiscal da Fazenda do Estado, Amauri Braga Estrela, a cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele poderá recorrer em liberdade.

O ex-auditor foi implicado no acordo de leniência fechado pela J&F na esteira da Operação Lava Jato. Ele foi acusado de receber propinas, entre os anos de 2010 e 2012, para agilizar procedimentos internos de homologação de créditos de ICMS em benefício da empresa em Presidente Epitácio.

A denúncia criminal, oferecida em janeiro de 2021, levou a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo a abrir um processo disciplinar, que foi concluído no mês passado com a demissão de Amauri.

Ao julgar a denúncia, a juíza Maria Fernanda Sandoval Tamaoki, da 1.ª Vara de Presidente Epitácio, concluiu que a versão apresentada por executivos da J&F foi confirmada pelas provas obtidas na investigação.

“Tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo em comento”, escreveu. “A conduta do acusado foi direcionada ao seu enriquecimento ilícito, totalmente incondizente com a função pública ocupada.”

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo demitiu auditor. Foto: Daniel Teixeira / Estadão

O ex-auditor afirma ser inocente. A defesa alega que ele sofreu retaliação da J&F por ter lavrado autos de infração contra a empresa. Amauri teve o sigilo bancário quebrado e os investigadores descobriram depósitos de mais de R$ 180 mil que, segundo seus advogados, foram feitos sem o seu consentimento. A juíza afirmou que a versão é ‘absolutamente inverossímil’.

O auditor aposentado Jaime Bordão também foi denunciado. Ele completou 70 anos em março e, em razão da idade, o caso prescreveu. Bordão teve a aposentadoria cassada pela Fazenda de São Paulo.

Os pagamentos, segundo o Ministério Público, teriam sido negociados pelo setor tributário da J&F e repassados a contas ligadas a familiares dos auditores, que também foram denunciados. Eles acabaram absolvidos por falta de provas.

“Embora bem delineados e convincentes os elementos probatórios a respeito da existência dos crimes corrupção passiva e a comprovação de que as contas bancárias dos acusados terem sido utilizadas para recebimento de vantagens indevidas, o que se vislumbra é a falta de elementos de informação suficientes para comprovar o dolo, direto ou mesmo eventual”, diz outro trecho da sentença.

COM A PALAVRA, OS AUDITORES

A reportagem entrou em contato com a defesa de Amauri Braga Estrela e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação (rayssa.motta@estadao.com e fausto.macedo@estadao.com).