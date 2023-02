Juíza condena fazendeiro do Vale do Paraíba por submeter idoso a 'trabalhos forçados' treze horas todos os dias e sem salário durante 15 anos

A juíza Silvia Melo da Matta, da 1ª Vara Federal de São José dos Campos condenou o fazendeiro Luís Olímpio Pereira Maciel por submeter um idoso à trabalho análogo ao escravo em sua propriedade no interior paulista, sujeitando a vítima a 'trabalhos forçados, jornada exaustiva e a condições degradantes de trabalho e moradia' por 15 anos. O senhor, chamado Antônio, trabalhava 13 horas diárias, não tinha direito a descanso semanal e não recebia salário.

A magistrada impôs a Luís Olímpio, responsável pelo Sítio Bengalar, dois anos de reclusão, em regime semi-aberto. A pena foi substituída por duas restritivas de direitos: pagamento de um salário mínimo vigente na data do fato mais 10 dias-multa.

O réu chegou a ser preso em flagrante em junho de 2020, pela Polícia Federal. Segundo relatório de fiscalização, o fazendeiro obrigava o idoso a trabalhar aos domingos e feriados, sem descanso semanal remunerado, além de oferecer ao 'empregado' moradia precária, com telhado quebrado e banheiro 'em péssimas condições de uso'.

Segundo os autos, o senhor Antônio chegou à fazenda em 1999, contratado pelo pai de Luís Olímpio, o Juca. À época, ele recebia mensalmente um salário mínimo. No entanto, a partir do falecimento de Juca e após o filho assumir a gestão da fazenda, a vítima e sua mãe deixaram de receber.

Antônio morava com a mãe de 93 anos, o que, segundo o Ministério Público Federal era usado pelo fazendeiro para manter a subserviência da vítima - o medo de perder a residência. A mãe depende da doação de alimentos e roupas, por conhecidos, para sobreviver.

Ao analisar o caso, a juíza Silvia Melo da Matta entendeu que o crime de redução a trabalho análogo ao escracho ficou comprovado pelos depoimentos colhidos na investigação, os dados do relatório de fiscalização realizado pela Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, vídeo no resgate de Antônio e pelo teor de um termo de ajuste de conduta em que o fazendeiro se comprometia a fornecer cestas básicas à vítima.

"Os depoimentos das testemunhas comuns, bem como da primeira testemunha de defesa, foram uníssonos e indicam que o acusado possuía pleno conhecimento dos elementos objetivos do tipo penal e agiu com livre vontade de realizar a conduta proibida de reduzir seu empregado, Antônio, à condição análoga à escravidão, sujeitando-o a jornada exaustiva, sem descanso semanal, sem percepção de férias anuais, sem pagamento de salário e havia condições degradantes de trabalho e moradia", anotou a magistrada.

