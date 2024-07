Juíza condena 3 delegados da PF por propina para barrar apurações sobre fraudes em perícias do INSS

INSS: sentença é de primeira instância; todos podem recorrer Foto: Werther Santana/Estadão

A juíza Maria Carolina Abel Ayoub, da 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo, condenou três delegados da Polícia Federal, um escrivão da corporação e outros dez envolvidos em uma suposta rede de pagamento de propinas e subornos para emperrar investigações da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (Deleprev) - braço da PF de São Paulo -, entre 2012 e 2015. A sentença se dá na esteira da Operação Inversão, aberta em 2016, e imputa até 12 anos de prisão por crimes de corrupção e formação de organização criminosa.

Segundo a magistrada, as provas levantadas na Operação Inversão apontam para “um esquema criminoso no âmbito da Deleprev-SP, que atuaria visando a obtenção de vantagem indevida de alvos de investigação conduzida pela especializada”. A juíza entendeu que os indícios colhidos são coesos no sentido de que os delegados receberam propina.

PUBLICIDADE Entre os condenados estão os delegados Rodrigo Cláudio Gouvêa Leão (nove anos e quatro meses de prisão), Carlos Bastos Valbão (12 anos, dois meses e 10 dias) e Arnoldo Mozar Costa de Almeida (10 anos, um mês e 27 dias). Eles são acusados de terem negociado e recebido propinas de até R$ 500 mil para sabotarem a Operação Trânsito, investigação sobre fraudes em perícias médicas em agências do INSS na capital paulista. O escrivão Maurício Rodrigues Serrano pegou oito anos e dez meses de reclusão. Ele e um funcionário terceirizado da instituição são acusados de terem removido da Deleprev, em 2016, documentos que poderiam contribuir para as apurações da Operação Inversão. A juíza também impôs aos delegados e ao escrivão a perda da função pública. A sentença é de primeira instância. Todos podem recorrer.

Segundo o Ministério Público Federal, um dos principais beneficiados pelo suposto esquema de suborno era Marivaldo dos Bispo dos Reis, dono de uma consultoria previdenciária, que foi apontado como chefe dos crimes investigados na Operação Trânsito.

A Procuradoria narra que ele passou a ser ‘coagido’ para pagar quantias que o livrassem de medidas mais duras no inquérito da PF, tendo pagado pelo menos R$ 500 mil aos delegados, até 2015.

A propina teria livrado Marivaldo de grampos, interrogatório e até pedido de prisão. Ele já morreu.

Além de Marivaldo, outros quatro investigados teriam pagado propinas aos delegados para se esquivarem das investigações, de R$ 10 mil a R$ 22 mil em troca do favorecimento. Eles também foram condenados.

De acordo com a denúncia do MPF, as propinas eram pagas via intermediários, que faziam as ofertas aos investigados, negociavam os pagamentos e ainda entregavam o dinheiro aos delegados.

Veja a lista de todos condenados e as penas a eles impostas

Delegado Carlos Bastos Valbão - 12 anos, dois meses e 10 dias

Delegado Rodrigo Cláudio Gouvêa Leão - nove anos e quatro meses de prisão

Delegado Arnoldo Mozar Costa de Almeida - 10 anos, um mês e 27 dias

Escrivão Maurício Rodrigues Serrano - oito anos e dez meses

Dorival Donizete Corres - nove anos, nove meses e 42 dias de reclusão

José Carlos da Rocha - 12 anos e dez dias

Manoel Carlos da Silva - nove anos, nove meses e 42 dias

Moisés Dias Morgado - seis anos, oito meses e 30 dias

Maria Lúcia Ribeiro - nove anos, nove meses e 42 dias

Evando Avelino - oito anos e dois meses

Miguel Minarro Pinar - oito anos e dois meses

Cláudio Ademir Mariano - seis anos e oito meses

Kleber Mejorado Gonzaga - seis anos e oito meses

Rodolfo Catarino da Silva - seis anos e seis meses Alegações finais Na última fase do processo, as defesas dos condenados apresentaram suas alegações finais. Confira o que cada um sustentou: Miguel Minarro Pinar - Alegou a “não comprovação de sua participação nos fatos narrados na denúncia” e pediu a aplicação do in dubio pro reo - da dúvida, a decisão beneficia o réu - diante das provas José Carlos da Rocha - Alegou ausência de comprovação de autoria delitiva. Narrou que o único contato realizado com o DPF Valbão foi uma consulta sobre uma intimação, já que ele era amigo de um conhecido do acusado, não configurando delito algum.

Manoel Carlos da Silva - Alegou ausência de comprovação de autoria delitiva. Disse que só teria acompanhado o corréu José Carlos da Rocha em uma visita a um delegado conhecido na Polícia Federal.

Em alta Política Bolsonaristas tiram foco de ações da PF com ‘picanha do Lula’ e querem superbancada anti-STF em 2026 Acordo lesivo ao interesse público beneficia empresa dos irmãos Batista Bolsonaro se irrita com Ramagem por reunião gravada, mas PL insiste em manter candidatura Dorival Donizete Correa - Alegou ausência de comprovação de autoria delitiva. Narrou que o único contato realizado com o DPF Valbão foi uma consulta sobre uma intimação, já que ele era amigo de um conhecido do acusado, não configurando delito algum. Maria Lúcia Ribeiro - Alegou não haver comprovação da materialidade do crime de corrupção, “uma vez que a única prova existente é a conversa gravada clandestinamente por Francivânia”. Afirmou que não foi encontrado qualquer contato telefônico ou por mensagem entre ela e o Delegado Mozart. Narrou que tentou dar um golpe em Francivânia após obter informações superficiais sobre a Operação Trânsito. Sustentou ainda não haver prova de qualquer um dos elementos que configuram o crime de organização criminosa. Rodolfo Catarino da Silva - Alegou ausência de dolo em sua conduta, “visto que era mero recepcionista terceirizado e que efetuou a entrega dos documentos a Maurício Rodrigues Serrano após autorização do chefe da Delegacia e após a efetivação das buscas, sendo que as salas não estavam lacradas. Sustentou ainda a ausência de lesividade da conduta. Carlos Bastos Valbão - Alegou “inexistência dos fatos delituosos”. Afirmou que “não se comprovou a conduta ilícita, tendo ocorrido apenas um encontro com um dos corréus na Polícia Federal por simples educação a um conhecido”. Sustentou que não atuou na Operação Trânsito, “não podendo, assim, ter feito ou deixado de realizar qualquer ato de ofício”. Alegou inexistência do crime de organização criminosa. Afirmou não ter sido encontrada qualquer irregularidade nos feitos sob sua presidência.

Kleber Majorado Gonzaga - Alegou ausência de provas e inexistência do crime de corrupção ativa. Afastou o valor de diálogos firmados entre Maria Lucia Ribeiro e Francivânia Alves Santana Passos e de sua movimentação bancária do réu.

Maurício Rodrigues Serrano - Alegou inépcia da denúncia, ante a ausência de descrição do crime de corrupção passiva. Sustentou a ausência de indícios de autoria do crime de organização criminosa, vez que não trabalhou na operação trânsito, nem teve qualquer contato com Francivânia Alves Santana Passos. Afirmou que os indícios coletados são anteriores à data dos fatos

Arnoldo Mozart Costa de Almeida - alegou ausência de descrição de todas as circunstâncias dos fatos imputados na denúncia. Sustentou que o pedido de condenação está baseado somente nos elementos colhidos em fase investigatória. Alegou ausência de comprovação da autoria delitiva vez que não atuou na Operação Trânsito.

Cláudio Ademir Marianno - Alegou que a acusação é baseada em depoimentos, sem sustentação com os demais elementos colhidos durante a instrução processual. Sustentou que não há “lógica temporal” nos fatos imputados ao ele.

Rodrigo Leão - Sustentou que conduziu regularmente a Operação Trânsito. Disse que, mesmo com a realização de interceptações telefônicas, captações ambientais e buscas e apreensões, não foi identificada nenhuma conversa que “revelasse a prática delitiva”.

Moises Dias Morgado - Defesa pediu a instauração de incidente de verificação de sanidade mental do acusado. No mérito, alegou que não restou demonstrada a autoria delitiva do crime de corrupção ativa, já que não houve a comprovação de ligação entre o acusado e qualquer funcionário público.

Evando Avelino - Alegou ausência de comprovação da autoria delitiva em relação ao crime de corrupção ativa, argumentando que seu nome foi utilizado por Maria Lúcia Ribeiro, a qual confessou que pretendia aplicar um golpe.