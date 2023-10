Juíza do Acre condena podcast por dizer que ‘único trabalho do índio é conhecer a floresta’

Vista área do parque localizado na fronteira do Acre com o Peru. Crédito: Araquém Alcântara Foto: Estadão

A juíza Luzia Farias da Silva Mendonça, da 2ª Vara Federal Cível e Criminal do Acre, condenou três apresentadores do podcast Trio Submundo ao pagamento de R$ 6 mil por danos morais coletivos em razão de ‘falas discriminatórias, ofensivas e agressivas’ contra indígenas. A magistrada entendeu que houve ‘difusão do preconceito e danos à comunidade indígena’.

Geovany Almeida Calegario, Maykon Jones Silva de Moura e Pedro Lucas Araújo Moreira ainda terão de fazer uma retratação pública, divulgando um vídeo em suas redes sociais com ‘reconhecimento expresso da ilicitude’ das declarações.

“Os requeridos incorreram em abuso no exercício da liberdade de expressão ao utilizar-se do emprego de expressões injuriosas, afrontando a honra e a imagem da comunidade indígena. A liberdade de expressão, se manifestamente vilipendiosa e preconceituosa, não é aceita pelo ordenamento jurídico”, ressaltou.

“Os trechos antes transcritos não estão amparados pelo invocado ‘direito ao humor’, pois atingiram a imagem da comunidade indígena, com a utilização expressões difamatórias e preconceituosas”, completou.

A decisão foi assinada no último dia 6 no bojo de ação movida pelo Ministério Público Federal. A Procuradoria pedia indenização de R$ 100 mil em razão de ‘discurso de ódio e racismo recreativo’.

O Ministério Público foi acionado por indígenas que contestavam as declarações no podcast. Elas foram veiculadas em junho de 2021, nas redes sociais, com comentários dos apresentadores em relação a uma notícia intitulada ‘Indígena é resgatado após se perder na mata’.

Para a juíza Luzia Farias da Silva Mendonça, as declarações dos apresentadores ‘possuem nítido caráter discriminatório’, apontando as frases de cada um deles.

A magistrada ressaltou, por exemplo, que Pedro ‘diminui e ridiculariza toda a comunidade indígena ao afirmar que ‘o único trabalho do índio é conhecer a floresta”’.

Já Maykon ‘questiona a identidade cultural’ do indígena retratado no texto, ‘pelo simples fato de estar vestido, discriminando assim toda a comunidade indígena’, ainda na visão da juíza.

“Geovany Calegário chega a declarar que pertence à etnia que “dá-oânus” e juntamente com Maykon comenta, como se fosse um absurdo, o fato de o índio da notícia portar uma espingarda, como se fosse algo excepcional”, completa.

A avaliação de Luzia Farias da Silva Mendonça é a de que os apresentadores não só violaram direitos fundamentais do indígena retratado na matéria, mas de toda uma coletividade formada pelos indígenas, ‘infringindo deveres e obrigações previstos em tratados internacionais’.

“Não é possível concluir que o conteúdo exposto esteja acobertado pelo direito à liberdade de expressão, impondo-se a repressão do ato ilícito perpetrado. O contexto humorístico não afasta a caracterização da situação versada como sendo um discurso ofensor, direcionado a uma minoria estigmatizada (comunidade indígena como um todo), difundindo mensagens de estereótipos aviltantes à dignidade do grupo atingido”, ressaltou a juíza.

COM A PALAVRA, OS APRESENTADORES DO TRIO SUBMUNDO

A reportagem do Estadão busca contato com os três apresentadores do podcast Trio Submundo. O espaço está aberto para sua manifestação (pepita.ortega@estadao.com)