Juíza federal põe 16 executivos, Vale e Tüv Süd no banco dos réus por 270 mortos na lama de Brumadinho

Vista aérea de Brumadinho, onde barragem da Vale se rompeu. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

A juíza Raquel Vasconcelos Alves de Lima, substituta da 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra executivos e funcionários da Vale e da Tüv Süd acusados pelas mortes causadas após o rompimento da barragem de Brumadinho.

A decisão coloca no banco dos réus 16 pessoas e duas empresas no banco que foram inicialmente denunciados pelo Ministério Público Estadual. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, o caso foi remetido para a Justiça Federal em Minas.

Nesta segunda-feira, 23, a Procuradoria da República no Estado ratificou integralmente a acusação, que descreve não só crimes de homicídio qualificado, por 270 vezes, mas também crimes contra a fauna e a flora, assim como crime de poluição.

O Ministério Público Federal ainda pode aditar a denúncia, para, 'se for o caso, acrescentar ou substituir denunciados ou fatos delituosos'. Segundo a Procuradoria, 'novos fatos e autores podem surgir durante a instrução criminal'.

A denúncia foi ratificada pelo Ministério Público Federal com 'urgência' após a ministra Rosa Weber, presidente do STF, alertar para o 'risco iminente' de prescrição de todos os delitos imputados na denúncia cuja pena máxima não exceda a dois anos, considerando que os fatos foram consumados em 25 de janeiro de 2019.

Com a decisão de recebimento da denúncia, o prazo prescricional é interrompido - ou seja, a ação tramitará normalmente, processando todos os fatos descritos na denúncia do Ministério Público.

Os denunciados pelo tsunami

Além das duas empresas, 11 indiciados e denunciados ocupavam, à época do evento criminoso, os seguintes cargos na Vale:

Fabio Schvartsman (diretor-presidente); Silmar Magalhães Silva (diretor do Corredor Sudeste); Lúcio Flavo Gallon Cavalli (diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão); Joaquim Pedro de Toledo (gerente-executivo de Planejamento, Programação e Gestão do Corredor Sudeste); Alexandre de Paula Campanha (gerente-executivo de Governança em Geotecnia e Fechamento de Mina); Renzo Albieri Guimarães de Carvalho (gerente operacional de Geotecnia do Corredor Sudeste); Marilene Christina Oliveira Lopes de Assis Araújo (gerente de Gestão de Estruturas Geotécnicas); César Augusto Paulino Grandchamp (especialista técnico em Geotecnia do Corredor Sudeste); Cristina Heloíza da Silva Malheiros (engenheira sênior junto à Gerência de Geotecnia Operacional); Washington Pirete da Silva (engenheiro especialista da Gerência Executiva de Governança em Geotecnia e Fechamento de Mina); Felipe Figueiredo Rocha (engenheiro civil, atuava na Gerência de Gestão de Estruturas Geotécnicas).

Da Tüv Süd, empresa alemã responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem, cinco pessoas foram indiciadas e denunciadas:

Chris-Peter Meier (gerente-geral da empresa); Arsênio Negro Júnior (consultor técnico); André Jum Yassuda (consultor técnico); Makoto Namba (coordenador); Marlísio Oliveira Cecílio Júnior (especialista técnico).

COM A PALAVRA, A VALE

Continua após a publicidade

A Vale reafirma o seu profundo respeito pelas famílias impactadas direta e indiretamente pelo rompimento da Barragem 1, em Brumadinho, e segue comprometida com a reparação e compensação dos danos. A companhia reforça que sempre pautou suas atividades por premissas de segurança.

A partir do recebimento da denúncia, compete ao advogado David Rechulski a defesa jurídica da empresa.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO DAVID RECHULSKI, QUE DEFENDE A VALE

Considerando a premissa de que o primeiro foco era o recebimento formal da denúncia com o fim de evitar-se a prescrição dos crimes ambientais, não causa surpresa que uma denúncia de 477 folhas, capeando mais de 80 volumes, num total de mais de 24 mil páginas, tenha sido recebida em menos de 24 horas. Nada mais havendo, portanto, para comentar-se a respeito.

COM A PALAVRA, A TÜV SÜD

A empresa não vai comentar a decisão.