Juíza reconhece prescrição, extingue punibilidade e libera bens de Silas Rondeau

O ex-ministro Silas Rondeau. Foto: Jamil Bittar / Reuters

A juíza Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, declarou a prescrição da ação contra o ex-ministro de Minas e Energia Silas Rondeau por suposto recebimento de propina em troca de apoio político à indicação de Othon Pinheiro à presidência da Eletronuclear. A magistrada declarou extinta a punibilidade do ex-ministro e levantou o bloqueio de bens que havia sido decretado contra ele.

"Considerando, então, que entre as datas do último fato delituoso atribuído (06 de fevereiro de 2009) e do recebimento da denúncia (02 de outubro de 2020) decorreu mais de 10 (dez) anos, constata-se ter havido a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal no que concerne ao denunciado, impondo-se, portanto, a extinção da punibilidade de Silas Rondeau Cavalcante Silva", anotou a juíza.

A decisão leva em consideração pedido da defesa e parecer favorável do Ministério Público Federal. Rondeau era acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por fatos ocorridos entre 2006 e 2009. A denúncia contra o ex-ministro foi aceita em outubro de 2020.

A Procuradoria narrou que, entre 2006 e 2009, o então deputado Aníbal Gomes e o ministro de Minas e Energia 'solicitaram, aceitaram promessa de vantagem indevida' de pelo menos 149,4 mil euros, por meio de transferências que partiram de um banco na Suíça para offshores.

As penas máximas para os crimes imputados a Rondeau totalizam 16 anos. A prescrição se dá no prazo de 20 anos. No entanto, no caso do ex-ministro de Minas e Energia, o prazo prescricional é reduzido pela metade, uma vez que Rondeau fez 70 anos em dezembro de 2022.