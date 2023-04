Juízes do Trabalho manifestam apoio à colega que ficou dois anos em licença para mestrado e recebeu R$ 722 mil de salários

Os juízes do Trabalho saíram em defesa da colega Fernanda Franklin da Costa Ramos, juíza em Santa Inês, no interior maranhense, e aluna do mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão que foi à Justiça pedir que lhe seja garantida a realização de sua banca postergada pela instituição que considerou seu trabalho 'ruim'. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 13, a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho declarou enfático apoio à Fernanda.

Ela ficou dois anos em licença remunerada para fazer o curso, período em que recebeu R$ 722.304,98 de salários.

A magistrada é titular da 16ª vara do Trabalho de Santa Inês, interior do Maranhão ( Foto: Reprodução/Instagram)

A nota da entidade de classe (Leia a íntegra abaixo), assinada por seu presidente, Giani Gabriel Cardozo, repudia 'notícias tendenciosas divulgadas na imprensa nacional, que visam manchar não só a imagem da magistrada, mas também de toda a magistratura'.

O caso de Fernanda foi revelado pela CNN Brasil e confirmado pelo Estadão.

O texto subscrito por Giani Gabriel Cardozo detalha que Fernanda, 'em razão da violação de seus direitos, buscou, como qualquer cidadão, simplesmente a tutela da Justiça para garantir que pudesse defender seu trabalho perante uma banca examinadora qualificada e homologada pelo mesmo órgão, como previsto no edital'.

A Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho afirma que 'presta apoio e solidariedade à magistrada e refuta as manchetes difamatórias e informações falaciosas que estão sendo divulgadas na mídia'.

Fernanda Franklin Costa Ramos é titular da Vara do Trabalho de Santa Inês, a 250 quilômetros de São Luís. Ela começou a fazer o mestrado em Direito em março de 2021, quando o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, onde é lotada, lhe concedeu licença remunerada de dois anos - por isso, Fernanda teve direito de receber seus subsídios normalmente enquanto cursava a pós graduação.

O trabalho passou pelo exame de qualificação no dia 26 de janeiro e a banca seria realizada no último dia 2 de março. O curso, contudo, decidiu conceder mais três meses para a juíza melhorar a dissertação e aumentar o número de páginas.

Ela havia entregue 88 páginas e o curso exigiu 100.

De acordo com o que os advogados da juíza alegaram no mandado de segurança esse requisito não consta no regimento do mestrado e 'a criação de um sistema de avaliação de trabalho diferente do aplicado a todos os discentes da mesma turma da mestranda é um ato de assédio moral e arbitrário'.

Em nota enviada para a reportagem do Estadão, Fernanda diz ser vítima de uma 'perseguição'.

No mandado de segurança, a universidade já restou informações.

Na manifestação, assinada por Paulo Roberto Barbosa Ramos, coordenador do mestrado, e José Eugenio Serra Munir, procurador da Universidade, consta: "Sem meias palavras, o trabalho apresentado por Fernanda Franklin da Costa Ramos estava ruim e necessitava de tempo suficiente para que a pesquisadora implementasse as melhorias. Esta é toda a verdade dos fatos!"

A instituição também refutou a acusação de que estaria perseguindo a magistrada com a imposição de novos critérios. "Não é razoável crer que deliberadamente os cinco professores do Colegiado do PPGDIR (Programa de Pós-graduação em Direito), sendo todos doutores em direito, a maioria pós-doutores, sendo um professor titular em direito constitucional e dois professores metodólogos, todos com mais de década de magistério, dos quais três são promotores de Justiça e um juiz federal, pudessem articular suposta perseguição em face de mestranda."

COM A PALAVRA, A JUÍZA DO TRABALHO FERNANDA FRANKLIN DA COSTA RAMOS

A reportagem entrou em contato com os advogados da juíza Fernanda Franklin da Costa Ramos a respeito da nota da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Até a publicação da reportagem, não houve resposta. O espaço está aberto para manifestação.

Na segunda-feira, 10, os advogados de Fernanda enviaram uma nota ao Estadão comentando o caso.

COM A PALAVRA, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

A reportagem entrou em contato com a Universidade Federal do Maranhão. Até a publicação da reportagem, não houve resposta. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com).