Um dos temas também muito aguardado é acerca das subvenções, que será apreciado pelo STF no RE 835.818 (Tema 843), quanto à exclusão de crédito presumido das bases de cálculo do PIS/COFINS. Após o STJ ter apreciado o tema, afastando o crédito presumido inclusive na apuração do IRPJ/CSLL, no início de 2023, o tema das subvenções (artigo 30 Lei nº 12/973/2014) ganhou holofotes no segundo semestre, sendo inclusive tema da MP nº 1.185/2003, convertida na Lei nº 14.789/2023, editada no fim do ano para passar a valer em janeiro de 2024.

Seguimos ansiosos pela manutenção da jurisprudência e pela correta observação dos conceitos de receita, faturamento, para se confirmar a exclusão desses valores das bases de cálculos desses tributos. Na última semana de 2023, o STF chegou a finalizar o julgamento do RE nº 593.544 (Tema 504), afastando a incidência de PIS/COFINS sobre o crédito presumido de IPI, na sistemática cumulativa, aplicando o mesmo racional da tese do século, sinalizando uma posição favorável aos contribuintes, com base na observação do princípio federativo, que veda a tributação entre os entes da federação.

Outros vários temas seguem na fila para serem apreciados como: o fim do voto de qualidade do CARF, a discussão da incidência do PIS/COFINS na locação de bens móveis, importação e nas próprias bases do Banco Central e também, inclusão de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) nas remessas para o exterior.

É possível destacar também alguns outros temas que entram agora na espera de julgamento, após chegarem ao STF esse ano, como a possibilidade de manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações internas anteriores à operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo imune ao imposto devido ao estado de origem; a (im)possibilidade da cobrança de PIS/COFINS das entidades de previdência complementar.