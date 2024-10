Júri condena ex a 17 anos por tortura e tentativa de feminicídio de jornalista em Copacabana

O 1.º Tribunal do Júri do Rio condenou a 17 anos e nove meses de reclusão Fred Henrique Lima Moreira por tortura e tentativa de feminicídio da jornalista Ana Luiza Dias, a Luka Dias, sua ex-namorada. O Estadão busca contato com a defesa.

Após três dias em cárcere privado no apartamento de Fred, em Copacabana, em abril de 2022, Luka Dias conseguiu fugir. No processo judicial e em entrevistas à imprensa, na época, ela explicou que se aproveitou de um momento em que o ex saiu para comprar café da manhã e deixou a porta destrancada. Durante o tempo que permaneceu confinada no apartamento, a jornalista sofreu agressões.

A jornalista Ana Luiza Dias, a Luka Dias Foto: @lukadiasbr via Instagram

Nas redes sociais, Luka Dias comemorou a condenação. “A justiça foi feita! Quando uma mulher ganha todas ganham!”, escreveu ela.

A sentença foi lida pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis às 20h55 desta terça, 15, após mais de nove horas de julgamento. Fred não poderá recorrer em liberdade - ele já está preso há dois anos e meio.