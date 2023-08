Justiça adia para maio de 2024 júri de motorista do 'Rei da soja' pelo assassinato de ex-senador boliviano

Olacyr de Moraes. Foto: Juan Guerra/Estadão - 4/10/2008

A 5.ª Vara do Júri de São Paulo adiou para 9 de maio de 2024 o julgamento do aposentado Miguel Garcia Ferreira, de 71 anos, réu confesso do assassinato do ex-senador boliviano Andrés Gusman. O julgamento estava marcado para esta quinta, 17, no Fórum Criminal da Barra Funda. A ausência de documentos bancários da vítima que seriam exibidos durante o júri levou ao adiamento.

Miguel foi motorista e segurança do empresário Olacyr de Moraes, o 'Rei da soja', durante 36 anos. No início da tarde de 4 de abril de 2014 ele matou com quatro tiros o ex-senador, que era amigo de Olacyr. Na ocasião, Miguel alegou que estava 'cansado de ver o patrão sendo extorquido' por Gusman.