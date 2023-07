Justiça de Minas libera a juízes e promotores auxílio-creche retroativo de até R$ 57 mil por filho

Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Foto: Robert Leal/ TJ-MG

Juízes e promotores mineiros com filhos de até sete anos de idade passarão a receber auxílio-creche de R$ 950 mensais por criança. O benefício vale para o Tribunal de Justiça de Minas e para o Ministério Público estadual. O penduricalho já estava disponível para servidores ativos desde 2010, mas agora se expande também para a Promotoria e para a magistratura.

Além do acesso ao benefício, as resoluções dão aos juízes e promotores o direito de receber o valor de forma retroativa, considerando os últimos cinco anos antes da publicação das resoluções. As informações sobre o penduricalho do auxílio-creche para juízes e promotores de Minas foram divulgadas pelo repórter Thiago Herdy, do site de notícias UOL, e confirmadas pelo Estadão.

Na ponta do lápis, isso significa que juízes, desembargadores, promotores e procuradores que tenham pedido licença paternidade ou maternidade nesse intervalo podem chegar a receber até R$ 57 mil apenas a título de retroativo por filho.

Esse valor ainda deve aumentar pois as resoluções preveem que será acrescido de juros e correção monetária.

Segundo ambos os documentos, os retroativos deverão ser pagos ‘de acordo com a disponibilidade orçamentária e poderão ser parcelados’.

A decisão do Tribunal de Justiça de Minas foi assinada pelo presidente da Corte, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho.

A resolução do Ministério Público é de autoria do procurador-geral de Justiça Jarbas Soares.

Sede do Ministério Público de Minas Gerais Foto: Eric Bezerra/MPMG

Ambas as resoluções se baseiam no Enunciado Administrativo Nº 25 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de abril deste ano.

Assinado pela ministra Rosa Weber, o documento declara que ‘o auxílio pré-escolar é devido a todas as magistradas e a todos os magistrados brasileiros, e deve ser concedido aos que preencham os requisitos regulamentares estabelecidos pelo respectivo Tribunal’.

O Enunciado 25 não menciona pagamento retroativo a juízes e promotores.

COM A PALAVRA, O PODER JUDICIÁRIO

A reportagem do Estadão entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Minas e com o Ministério Público estadual, mas ainda não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestações (rubens.anater@estadao.com).