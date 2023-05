Justiça de Santa Catarina condena homem a 1.080 anos de prisão por estuprar enteada de oito anos 90 vezes

Foto ilustrativa: Adrian Canada/Free Images

A Justiça de Santa Catarina condenou um homem a 1.080 anos de reclusão, em regime inicial fechado por estuprar a enteada de oito anos por pelo menos 90 vezes. Ele foi preso após a mãe da menina flagrar uma das tentativas de abuso. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, os crimes ocorreram entre 2019 e 2023. Trata-se de uma das maiores penas da história já aplicadas pela corte catarinense.

Segundo a denúncia do Ministério Público, os abusos ocorreram em uma cidade do norte do Estado. Quando as violências tiveram início, em 2019, a menina tinha apenas 8 anos. A Promotoria narrou que o padrasto, por 'cerca de 90 vezes praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos com a menina'.

O Tribunal não divulgou o nome do abusador. O processo tramita em segredo de justiça.

No dia em que o homem foi preso, a mãe da menina voltou para casa sem avisar, flagrando o companheiro saindo do closet nu. Ele tentou impedir a mulher de entrar no local, mas ela conseguiu ver a filha 'sob uma prateleira, enrolada em roupas que não eram suas'.

A mulher acionou a Polícia Militar, que prendeu o padrastro. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a autoria do crime foi comprovada no depoimento prestado pela criança e por testemunhas. O acusado confessou os abusos.

Ao calcular a pena de 1.080 anos, o juiz responsável pela sentença destacou que 'o decurso de tempo da prática do crime denota não a continuidade, mas sim a habitualidade da prática'. Segundo o magistrado, os crimes foram cometidos 'de modo diferente e com absoluta consciência'.

"Isso faz transparecer muito mais um estilo de vida criminoso do que delitos ocasionais praticados em sequência, o que de nenhuma forma pode ser subsídio para o abrandamento da pena, como ocorre no caso de continuidade. Conduta mais reprovável deve ter uma resposta mais severa do Estado, em vez de ser motivo de benefício ao agente", ressaltou o juiz.

"O réu, mediante mais de uma ação, praticou condutas infracionais distintas, inexistindo entre elas qualquer liame ou conexão apta a caracterizar ser uma a continuidade da outra, mas ao contrário, pois verdadeiramente independentes, satisfazendo a lascívia em uma conduta, e reiniciando outra na conduta seguinte a partir de uma nova intenção sexual-libidinosa", completou.