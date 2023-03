Justiça do Rio bloqueia R$ 11 mil do deputado Thiago Gagliasso por fake news 'contra a dignidade' da mãe de jovem assassinado no Jacarezinho

O deputado Thiago Glagliasso. Foto: Alerj/Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou R$ 11.600,68 das contas do deputado estadual Thiago Gagliasso (PL) para quitar indenização imposta ao parlamentar após ele espalhar desinformação sobre a mãe de um dos jovens mortos durante a chacina do Jacarezinho - operação policial que deixou 28 mortos na comunidade da zona norte da capital fluminense em maio de 2021.

A penhora dos bens foi registrada pelo II Juizado Especial Cível na sexta-feira, 10. Em despacho, o órgão ainda intimou o deputado a complementar o valor requerido inicialmente, para garantia do juízo. A ordem de bloqueio atingiria R$ 14.910,33 do deputado - valor que o parlamentar foi instado a pagar em novembro do ano passado.

Thiago Gagliasso foi condenado ao pagamento de R$ 10 mil em indenização por danos morais a Adriana Santana de Araújo Rodrigues. A sentença foi assinada em junho de 2022 pelo juiz José Guilherme Vasi Werner.

A condenação se deu no bojo de uma ação de reparação movida por Adriana, mãe de um dos jovens mortos na Chacina do Jacarezinho. Ela acionou a Justiça alegando que, após conceder uma entrevista ao RJ TV, 'sua imagem passou a ser associada a um vídeo no qual uma mulher segurava um fuzil' - uma fake news publicada nas redes de Thiago Gagliasso.

A avaliação do juiz José Guilherme Vasi Werner foi a de que a publicação feita por Thiago Gagliasso nas redes 'atingiu a dignidade' de Adriana, uma vez que, 'além de ironizar o luto pela perda do seu filho, manchou sua reputação perante a sociedade vinculando-a ao crime'.

O deputado também foi sentenciado a fazer uma nova publicação, se retratando, sob pena de multa diária de R$ 200, limitada ao teto de R$ 2 mil.

Continua após a publicidade

COM A PALAVRA, O DEPUTADO

A defesa do deputado Thiago Gagliasso informou que apresentará as medidas judiciais cabíveis considerando que houve uma injusta condenação, sem que o deputado pudesse sequer apresentar seus argumentos e provas no processo judicial. A defesa tem esperanças de que a condenação não tenha tido qualquer viés político e confia na reversão do caso na justiça.