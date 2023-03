Justiça Eleitoral põe no banco dos réus quatro hackers que invadiram sistema do TSE nas eleições 2020

Tribunal Superior Eleitoral vai decidir se mantém minuta em ação que pode deixar ex-presidente inelegível. Foto: Tribunal Superior Eleitoral

A Justiça Eleitoral colocou no banco dos réus quatro hackers que invadiram o sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral às vésperas das eleições 2020, obtiveram dados de servidores da Corte e divulgaram as informações na internet. O ataque não teve impacto no pleito ou qualquer relação com as urnas eletrônicas.

Dois acusados ainda tentaram 'dificultar o funcionamento' do e-Título e impedir a realização da justificativa por georreferenciamento, aponta o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DENÚNCIA

Com a abertura da ação, os quatro denunciados vão responder por associação criminosa. Três foram acusados também de invasão de dispositivo informático; desenvolver ou introduzir programa capaz de alterar sistema de dados do serviço eleitoral; e corrupção de menores. Destes, dois também respondem por promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais.

De acordo com a Promotoria do DF, o grupo praticou os crimes a partir de outubro de 2020, com ajuda de um adolescente.

A investigação que culminou na denúncia foi requisitada pelo ministro Luís Roberto Barroso, então presidente do TSE.