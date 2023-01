Justiça no Rio manda família pagar pensão mensal de um mínimo à idosa de 86 anos explorada desde os 14

FOTO: PIXABAY Foto: Estadão

A Justiça do Trabalho determinou a uma família fluminense responsável por explorar uma trabalhadora doméstica por 72 anos que pague à vítima, hoje com 86 anos, uma pensão mensal de um salário mínimo. A idosa foi resgatada em situação de trabalho análogo à escravidão em março do ano passado.

A decisão é liminar - ou seja, provisória - e também determina a apreensão dos imóveis e veículos da família que explorou a idosa. Outra medida ordenada pela Justiça do Trabalho foi a imediata devolução dos documentos e de valores subtraídos da vítima - o 'empregador' detinha seus documentos e realizava os saques de sua aposentadoria.

O despacho foi dado no bojo de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo a Procuradoria, trata-se do caso mais longo de pessoa encontrada em situação de 'escravidão contemporânea' já registrado, desde o início do registro histórico em 1995.

A idosa foi resgatada após denúncia realizada por um vizinho da casa onde ela 'trabalhava'. Ela foi explorada por três gerações da mesma família, sem qualquer direito. Quando a senhora foi resgatada, a equipe de fiscalização flagrou vínculo de emprego sem pagamento de salários, direito às férias e folgas, apesar da jornada de trabalho realizada sete dias por semana.

Foram ouvidos em depoimentos formais durante o curso da ação fiscal, a trabalhadora, o núcleo familiar dos empregadores, bem como parentes da vítima, que residem no interior do estado do Rio, e vizinhos, que confirmaram como teve início ou se desenvolveu a relação de emprego. "Os parentes relataram que tentaram contato por mais de 150 vezes desde dezembro de 2021 e que somente uma vez conseguiram", disse o auditor-fiscal do Trabalho Alexandre Lyra, que participou da operação.

Na ocasião, a equipe notificou o empregador após o afastamento da idosa; informou da necessidade da assinatura da Carteira de Trabalho através do lançamento no eSocial e do pagamento das verbas rescisórias devidas no prazo de 10 dias. O valor fixado inicialmente foi de R$ 110 mil, referente aos últimos 5 anos de trabalho. Além disso, os fiscais emitiram a guia de seguro-desemprego para trabalhador resgatado, que garante o recebimento de três parcelas de um salário mínimo cada (R$ 1.212).