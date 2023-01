Justiça decreta preventiva de quatro golpistas presos no quebra quebra do STF

Decisão acolhe pedido da Procuradoria-geral da República, que apontou 'desprezo à cúpula dos Poderes da República' e necessidade de 'garantia da ordem pública'; são as primeiras prisões em regime preventivo impostas a baderneiros que atacaram as sedes dos três Poderes no domingo, 8