Justiça reconhece gênero 'não-binárie' a modelo em Pernambuco

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Tarlazza Messina, de 30 anos, modelo, natural de Pernambuco, é a primeira pessoa do Brasil a ter a identidade 'não-binárie', em linguagem neutra, reconhecida pela Justiça. A decisão é do começo deste mês, em uma ação de retificação de registro civil movida pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Pessoas não-binárias são aquelas que não se identificam nem com o gênero masculino e nem com o feminino.

Tarlazza Messina ingressou com a ação na Justiça, através da Defensoria Pública de Pernambuco, depois de não conseguir retificar o nome no cartório ( Foto: Renato Filho/Acervo Pessoal)

O processo começou há mais ou menos um ano, depois de uma negativa do cartório que registrou o nascimento de Messina em fazer a retificação do nome. "A mudança de gênero era muito difícil, e na Defensoria ainda havia oito pessoas na minha frente", relembra.

Messina terá que esperar o trânsito em julgado (o fim do prazo de todos os recursos) para que a Justiça expeça um mandado de averbação dos seus documentos. "Fazemos parte de um grupo minoritário, e eu me sinto feliz em poder inspirar as pessoas para que elas tenham coragem de ser o que realmente são. Mesmo sem ter vivido a dor do outro, sempre tive empatia dentro de mim. Eu espero que as pessoas possam correr atrás dos seus objetivos sem sentir medo".

No Brasil, desde 2018, um provimento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) disciplina o procedimento que todos os cartórios devem seguir para fazer a retificação de gênero de qualquer pessoa, sem necessidade de acionar a Justiça, o que torna a mudança mais acessível. Administrativamente, só não é possível alterar o sobrenome.

Antes do provimento de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, era necessário ingressar na Justiça com um laudo psiquiátrico para conseguir a mudança de gênero na certidão de nascimento ( Foto: Pixabay)

Antigamente, para que uma pessoa conseguisse mudar o gênero no seu registro civil era necessário ingressar com uma ação judicial e apresentar um laudo psiquiátrico, pois a transexualidade (condição da pessoa cujo gênero biológico é diferente da sua identidade de gênero) era considerada uma doença. Só em 2019 a Organização Mundial da Saúde a excluiu, definitivamente, da listagem do CID (Cadastro Internacional de Doenças).

Continua após a publicidade

A discussão tem se ampliado no sentido de se reconhecer um leque mais amplo de identidades de gênero, como é o caso das pessoas não binárias. Ainda não existe, contudo, uma regulamentação específica para elas. Há outros casos na Justiça brasileira em que pessoas conseguiram ter reconhecido o gênero 'não-binário' em seus registros de nascimento. O caso de Messina é inédito pela permissão de uso da linguagem neutra.