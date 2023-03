Lançamento nos mercados: caixas de leite com 'botão do pânico' para mulheres vítimas de violência

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A partir desta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, 200 milhões de caixa de leite com botões do pânico circularão em mercados de várias cidades do Brasil.

Esse botão é um QR Code que leva a um formulário do grupo Justiceiras, projeto que atende mulheres vítimas de violência.

Para acessar o botão do pânico, basta apontar a câmera do celular para o código na caixa de leite ( Foto: Divulgação)

Para ler o código, basta apontar a câmera do celular e clicar no link que aparecerá na tela do aparelho.

Por meio desse questionário, é possível que a própria vítima peça ajuda. Pessoas que presenciarem situações de violência também podem pedir socorro para outra mulher ou fazer denúncia anônima.

De acordo com Gabriela Manssur, advogada e presidente do Justiceiras, a caixa de leite foi escolhida por ser um 'produto universal', presente na casa da maioria das pessoas, de diversas faixas etárias e condições socioeconômicas.

"Estaremos à total disposição dessas mulheres com todas as nossas 15.000 voluntária inscritas em todo país, e em 27 países do mundo."

O formulário do botão do pânico direciona o acesso a profissionais das áreas de Justiça, Saúde, Psicologia, Assistência Social e Acolhimento.