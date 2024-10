PF vai investigar Marçal por laudo falso contra Boulos; Polícia Civil pede perícia de documento

Investigação sobre documento médico supostamente adulterado será feita dentro de inquérito aberto em setembro na Delegacia de Defesa Institucional (Delinst) da PF em São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Polícia Federal já está investigando o laudo com indícios de falsificação usado pelo candidato Pablo Marçal para atacar o deputado federal Guilherme Boulos. A veracidade do documento será apurada no bojo de um inquérito aberto no dia 17 de setembro sobre os ataques do coach aos adversários na disputa à prefeitura de São Paulo. A investigação em questão foi aberta após representação do próprio Boulos e se debruça sobre suposta injúria e crimes eleitorais.

Em paralelo à apuração da PF sobre o caso, os advogados do candidato do PSOL registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo, que pediu perícia no documento divulgado por Marçal para verificar a suposta falsificação. Caso a fraude seja comprovada, será aberto um inquérito para investigar e indiciar os responsáveis pela fraude.