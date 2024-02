Essencialmente, investir em ESG é sinônimo de investimento socialmente responsável ou sustentável, que integra na tomada de decisões não apenas os riscos financeiros tradicionais, mas que considera os riscos ambientais, sociais e de governança corporativa. Atualmente, os investimentos ESG se traduzem cada vez mais em métricas, classificações e ações concretas. Para garantir o bom desempenho dos aspectos ESG, a integridade corporativa surge como elemento fundamental, devendo ser compreendida como pilar essencial tanto do ESG quanto do investimento sustentável em geral. É curioso, porém, como o papel da corrupção é frequentemente negligenciado na construção dessas métricas, classificações e ações concretas.

A corrupção é uma preocupação para todas as empresas e governos, ou pelo menos deveria ser. Embora alguns setores possam estar mais expostos a riscos de corrupção do que outros, é inegável que nenhum deles está imune às consequências financeiras decorrentes de atos corruptos, quando esses são expostos. No contexto de investimentos ESG, os riscos de corrupção estão diretamente relacionados ao “G”, de governança corporativa. Práticas corruptas frequentemente permitem a perpetuação de comportamentos corporativos corrosivos, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também ambiental e social. Dessa forma, o combate a corrupção não é importante apenas para preservar a integridade das organizações, mas também para resguardar os princípios que permeiam os aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa.

O consenso global sobre o papel que as empresas podem desempenhar no combate à desigualdade social, violações aos direitos humanos e mudanças climáticas pode se tornar uma folha ao léu, se não for contida e combatida a corrupção. Todos os stakeholders – acionistas, investidores, gestores de investimentos, agências de classificação, órgãos reguladores, entre outros – devem dar prioridade à integridade nos seus investimentos. Colocar a integridade no centro das prioridades de investimento aumenta as probabilidades de que as promessas ESG se traduzam em ações concretas.

A corrupção afeta prejudicialmente o valor das ações de uma empresa, estimulando práticas financeiramente insustentáveis que favorecem decisões de curto prazo, frequentemente respaldadas por relatórios financeiros fraudulentos ou com “inconsistências contábeis”. Isso pode resultar em cifras bilionárias, como evidenciado recentemente no caso das Americanas, onde tais práticas comprometeram significativamente a integridade das informações contábeis, afetando a confiança dos investidores e o valor de mercado da empresa. Esse lamentável episódio reforça a necessidade de promover uma transparência mais robusta como forma de proteger a saúde financeira e a reputação tanto das empresas quanto do mercado como um todo.