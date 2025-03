‘Lava Jato do PCC’ expõe complexa rede de transações financeiras do crime organizado

Siga o dinheiro. Foi usando a estratégia estabelecida há mais de 50 anos pelos especialistas no combate ao crime organizado que a Polícia Federal conseguiu, a partir de investigações dos negócios feitos pelo empresário Willian Barile Agati (o “Concierge do PCC”), descobrir detalhes do complexo sistema de transações financeiras montado por criminosos do País.

A reportagem procurou as defesas dos citados. O Estadão pediu manifestação da assessoria do pastor Valdemiro. A Igreja Mundial do Poder de Deus, através de seus advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine, afirmou que “os valores mencionados na reportagem possuem lastro financeiro em pontual transação lícita e legítima”. O criminalista Eduardo Maurício, que representa Willian Agati, preso desde janeiro, afirma que seu cliente “é inocente, um empresário honesto”. O cantor Gusttavo Lima nega irregularidades e afirma que a transação citada na investigação é referente à compra de uma aeronave (leia ao final do texto a íntegra da manifestação do advogado e da assessoria do cantor). Outros não retornaram. O espaço está aberto.

A rede de tráfico e as ligações com mafiosos italianos investigadas pela PF na primeira parte da Operação Mafiusi: toneladas de cocaína para a Europa Foto: Reprodução / Estadão

Berço da Lava Jato

A Operação Mafiusi está sob tutela da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, a mesma que abrigou a Operação Lava Jato, investigação que desmontou um sólido esquema de propinas e cartel instalado em diretorias estratégicas da Petrobras entre 2003 e 2014 e que levou à prisão doleiros, empreiteiros e políticos, inclusive o presidente Lula.

Assim como a Lava Jato, a Operação Mafiusi foi turbinada pelas informações de um delator, Marco José de Oliveira. Seus relatos, segundo investigadores, são decisivos para vedar o canal de irrigação de dinheiro ilícito do PCC. As informações de Marco Oliveira provocam abalos no PCC, assim como um outro delator, Antônio Vinícius Gritzbach - executado a tiros de fuzil, em novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo.

A Mafiusi começou a partir da investigação do tráfico de drogas via porto de Paranaguá, no Paraná. Investigadores descobriram a rede de crimes transnacionais patrocinados por uma aliança formada pelo PCC, a Máfia dos Bálcãs e a ‘Ndrangheta, organização criminosa da Calábria, no sul da Itália. Braços poderosos do crime se uniram para viabilizar remessas de toneladas de cocaína para a Europa.

Ao concluir o seu mais novo relatório enviado à Justiça, após três anos de investigação, o delegado Eduardo Verza, do Grupo de Especial de Investigações Sensíveis (GISE), da PF do Paraná, escreveu que “a análise minuciosa das transações financeiras, das empresas e dos indivíduos envolvidos no caso de Willian Barile Agati revela a existência de uma organização criminosa com ramificações nacionais e internacionais”.

“O modus operandi desta organização utiliza técnicas sofisticadas de estratificação de empresas de fachada e pessoas físicas para ocultar a origem ilícita dos recursos e dificultar o rastreamento das atividades ilícitas”, acrescenta o delegado.

Willian Barile Agati, o Concierge do PCC, é apontado como chefe do esquema de tráfico de drogas via porto de Paranaguá. Foto: Reprodução/Estadão

O delegado destaca que, nesse sistema, pessoas físicas e jurídicas “emprestam” suas contas correntes para movimentar valores do tráfico, recebendo em troca uma porcentagem do negócio. As empresas da rede de lavagem de dinheiro que teria sido criada por Willian Agati estão localizadas em várias cidades. Entre essas companhias, segundo a PF, as atividades econômicas variam desde o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios até serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

PUBLICIDADE O rastreamento da PF indica duas das principais protagonistas do caso, a Starway Locação de Veículos e a Starway Multimarcas, que, juntas, movimentaram R$ 454,3 milhões entre 2020 e 2023. Fundada em 1998, a Starway tem Klaus Cristhian Volker como responsável. Seu capital social é de R$ 800 mil. Ela é classificada como microempresa na Receita. Seu endereço fica em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Teria nove filiais, mas em seus endereços declarados não funciona nenhum banco nem qualquer atividade econômica. Tem apenas dois funcionários registrados. Para a PF, isso indica que a Starway seria uma empresa de fachada. “Essa suspeita é reforçada pelos fatos envolvendo a apreensão de veículos na residência de Willian Barile Agati”, pontua o delegado Eduardo Verza. A Starway Multimarcas, por sua vez, é uma empresa individual, também com sede em São Caetano. Fundada em 2020, é considerada de pequeno porte, com capital social de R$ 350 mil.

Ao todo, a Starway Locação girou R$ 401.481.715,91 em 17.560 movimentações. A Starway Multimarcas movimentou R$ 52.861.389,86 em 2.463 operações no sistema paralelo financeiro da organização.

Entre os CNPJs que fizeram transações com a Starway está o da Igreja Batista Avivamento Mundial, sediada em Salvador. O responsável pela igreja, segundo a PF, é o bispo Bruno Leonardo Santos Cerqueira. A Igreja fez sete transferências para a Starway - somadas elas chegaram a R$ 2,225 milhões. O mapeamento da Operação Mafiusi mostra que as movimentações financeiras começaram em 6 de agosto de 2021, com um valor de R$ 635 mil, e se encerraram em 5 de abril de 2022. Tudo sem que houvesse uma justificativa plausível, segundo a PF.

Polícia Federal encontrou transações de empresa de Gusttavo Lima com companhia suspeita de lavar dinheiro. Foto: Instagram/@gusttavolima

Em alta Política Funeral político e ato esvaziado: o que dizem colunistas do Estadão sobre Bolsonaro em Copacabana Andreazza: ‘8 de Janeiro permanente’ faz crítica a Lula ser vista como atalho para Bolsonaro voltar Transparência Internacional cita Toffoli e denuncia desmonte do combate à corrupção no Brasil à OEA A Starway teria uma frota de 50 veículos. Com base nesse número, a PF fez um cálculo: se cobrasse uma diária média de R$ 500 pelos carros que estivessem alugados durante os 365 dias no ano, o faturamento da empresa - durante três anos - bateria em aproximadamente R$ 27,375 milhões, muito abaixo dos R$ 400 milhões movimentados no período. Verificando as contas da Starway, a PF chegou ao nome da empresária Maribel Schmitz Golin. Ela aparece como representante legal da Aeroplan Aviação Ltda e de outras quatro empresas. Nenhuma delas tem funcionários registrados. Maribel informou à PF que a movimentação financeira do grupo seria originária da comercialização de imóveis e outros bens, como máquinas e aeronaves. A PF identificou diversas operações atípicas em contas de clientes que negociam bens de luxo e de alto valor. Essas movimentações eram incompatíveis com o faturamento mensal das empresas envolvidas. Há ainda depósitos de diversas origens sem fundamentação econômico-financeira e pagamentos ou transferências para fornecedores distantes do local de atuação da empresa, também sem justificativa.

“É crucial enfatizar que Maribel Schmittz Golin mantém uma relação próxima com Willian Barile Agati”, afirma o delegado. Para ele, as circunstâncias analisadas “sugerem fortemente a ocorrência de lavagem de dinheiro clássica, relacionada a imóveis”. “Por exemplo, as diferenças significativas entre os valores de avaliação fiscal e os valores declarados nas transações envolvendo esses indivíduos levantam suspeitas de atividades ilegais”, destaca Eduardo Verza.

A PF consignou nos autos da Operação Mafiusi que identificou transações envolvendo Maribel Golin e Willian Barile Agati no valor de R$ 20,656 milhões e também entre a empresária e a First Agência de Viagens e Turismo (de Willian Agati) no montante de R$ 3,334 milhões. Uma outra operação entre Maribel e a Starway Locação de Veículos Ltda foi realizada no valor de R$ 137 mil. “É importante ressaltar que o fluxo financeiro ocorre das empresas em direção a Maribel Golin”, salienta a PF.

Cerca de 22 mil transações financeiras relacionadas aos titulares das empresas foram identificadas. Uma empresa destacada no relatório da Operação Mafiusi trabalha com onze produtos químicos usados para o refino de cocaína - ácidos clorídrico e sulfúrico, hidróxidos de sódio e de potássio, éter e metiletilcetona. ”Dessa forma, os indícios apresentados ao longo deste relatório apontam para a possibilidade de que as transações financeiras realizadas por Maribel Golin e suas empresas estejam envolvidas em atividades de lavagem de dinheiro”, sustenta a PF.

Entre 2020 e 2022, as movimentações bancárias de Maribel Golin e de suas empresas somaram R$ 1,426 bilhão. “Segundo cálculos realizados, as fontes de receita declaradas de Maribel representam apenas 3,44% do valor total movimentado em sua conta bancária”, assinala o delegado.

Ele analisou as origens e destinos das movimentações financeiras das 35 maiores pessoas jurídicas e físicas relacionadas às empresas de Maribel. Entre elas está a empresa que administra a carreira de Gusttavo Lima, a Balada Eventos e Produções Ltda, que ocupa o 6º lugar na lista, com repasses no valor de R$ 57.507.526,12 para a JBT Empreendimentos, uma das empresas de Maribel. As transferências começaram em 24 de junho de 2022.

A PF constatou que há sete empresas registradas no mesmo endereço da Balada Eventos, que tem dois sócios: a NR Empreendimentos, cujo dono é o cantor Gusttavo Lima, e o próprio sertanejo. “Ao realizar consultas aos sistemas cartoriais disponíveis e outros sistemas congêneres, não foram identificadas escrituras públicas, documentos envolvendo relações comerciais ou notas fiscais referentes aos valores repassados entre as empresas mencionadas”, registra a PF. Segundo os federais, “fica evidente que o fluxo financeiro observado não condiz com o padrão usual de transações envolvendo pagamentos de cachês ou atividades similares”.

“Essa situação corrobora o que foi esclarecido anteriormente sobre a prática de lavagem de dinheiro, supostamente conduzida pela quadrilha de Willian Barile Agati”, concluiu o delegado.

Pastor Valdemiro Santiago também é citado no inquérito. Foto: Marcos Corrêa/PR

As revelações do delator do PCC e o pastor Valdemiro Santiago

Além de mapear o dinheiro de Agati, os federais seguiram outro caminho para encontrar Maribel: a delação premiada do empresário Marco José de Oliveira. Segundo ele, Maribel é parente do empresário Joselito Golin, que lavaria dinheiro com o pastor Valdemiro Santiago. O delator disse à PF que “Willian Barile começou a andar com um pecuarista muito forte, o nome é Joselito Golin, apelido Paulo Golin, um dos maiores pecuaristas de Mato Grosso”.

“Esse cara é cinquenta vezes maior que o ‘Cabeça Branca’, ele é sócio de uma das maiores agroindústrias que existe, é produtor de drogas e lava dinheiro”, denuncia Marco José de Oliveira.

“Cabeça Branca” é o fazendeiro Luiz Carlos da Rocha, preso em 2017, apontado como o maior traficante de drogas do País. Na delação, Marco Oliveira afirmou que Joselito Golin esquenta dinheiro dentro da igreja do pastor Valdemiro Santiago. Ele relatou como Golin e Agati teriam ajudado o pastor.

“O pastor Valdemiro Santiago não tinha Certidão Nacional de Débitos (CND), ele deve muito ao Fisco. Os aviões dele, então, não poderiam ser transferidos porque, pela legislação da Anac, não se pode vender um bem a partir de R$ 50 mil e não se ter a CND. Willian Agati e Joselito Golin pegaram os aviões do Valdemiro Santiago e transferiram todos os aviões abaixo dos R$ 50 mil.”

Ao investigar o 'sistema financeiro paralelo' do crime organizado, a PF encontrou movimentações financeiras da Igreja Batista Avivamento Mundial Foto: Reprodução / Estadão

Segundo o delator, Agati assumiu a posse de diversos aviões do pastor, pois tinha uma boa relação de negócios com ele. “Observe que o montante financeiro envolvido nas transações mencionadas totaliza R$ 24.656.085,94″, frisa o delegado.

Essas transações estão registradas no Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O documento cita transações envolvendo a empresa Interteve Serviços Ltda e a Jet Wings Táxi Aéreo em conexão com a Igreja Mundial do Poder de Deus, dirigida por Valdemiro.

Patrono do Salgueiro na rede do sistema financeiro paralelo

As duas últimas empresas do ranking das 35 maiores parceiras de Maribel são a Adiloc Comercial Distribuidora e seu sócio Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, patrono da escola de samba Salgueiro.

Adilsinho é suspeito de ser mandante de assassinatos, como o de Marco Antônio Figueiredo Martins, o “Marquinhos Catiri”, homem de confiança do bicheiro Bernardo Bello, além de ser apontado como um dos chefes do contrabando de cigarros. Sua empresa está localizada na Barra da Tijuca. “Contudo, não foram identificados documentos fiscais que comprovem a transação financeira (com Maribel)”, diz a PF.

Segundo o delegado, atualmente, a empresa não tem funcionários registrados e opera com o nome fantasia Adiloc Distribuidora de Cigarros. “No entanto, seu Cadastro Nacional de Atividade Econômica principal é relacionado a Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, e como atividade secundária, ao comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.”

Diagrama montado pela PF revela que Maribel recebeu um total de R$ 9.261.720,00 de Adilsinho, sendo R$ 4.944.120,00 da Adiloc e R$ 4.317.600,00 diretamente do próprio bicheiro. “Por fim, vale salientar que Adilson Oliveira responde a diversos inquéritos policiais federais pelos crimes de contrabando e descaminho, previstos no artigo 334 do Código Penal (descaminho).”

O que diz o criminalista Eduardo Maurício, que defende Willian Agati

“Willian Barile Agati é um empresário idôneo e legítimo, primário e de bons antecedentes, pai de família, que atua em diversos ramos de negócios lícitos, nacionais e internacionais, sempre com ética e seguindo as Leis vigentes e os bons costumes.

Willian Agati é inocente e isso ficará provado ao final do processo. Agora a defesa vai impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça requerendo a revogação da sua prisão preventiva, que é ilegal e abusiva e lhe causa evidente constrangimento ilegal, já que se colocou à disposição da Polícia por livre e espontânea vontade, a fim de colaborar com a justiça na busca da verdade real dos fatos, por não estarem preenchidos os requisitos mínimos e por não existir justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, importante frisar que Willian não é autor de nenhum crime. A investigação afirma ser ele autor de delitos com base em ilações sem qualquer fundamento, baseadas em conversas telefônicas no telefone criptografado SKY ECC, prova manipulada e nula de pleno direito, que fere a cadeia de custódia da prova, lei de interceptação telefônica e normas e princípios constitucionais, sendo certo que Willian nunca utilizou esse tipo de telefone.”

O que diz o cantor Gusttavo Lima

“A Balada Eventos, empresa que administra a carreira artística do cantor Gusttavo Lima, esclarece que adquiriu uma aeronave da empresa JBT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, através de seus representantes legais (família Golin), em junho de 2022. Essa foi a única negociação realizada entre a Balada Eventos e a empresa JBT. A operação ocorreu de forma legal, com contrato de compra e venda formal, devidamente registrado na ANAC.

Não conhecemos a pessoa de Willian Barile Agati. Devendo tal informação ser requisitada junto a família Golin.

Sobre o questionamento de numerosas empresas registradas no mesmo endereço, esclarecemos se tratar de um prédio comercial, com várias salas comerciais. Cada empresa ocupa uma sala. É totalmente inverídica a informação de que há sete empresas no mesmo endereço.”

O que diz o advogado Carlos Alberto Pires, que representa Maribel e a JBT

“A defesa da empresa JBT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. vem informar que:

1. Sua representante legal não possui e nunca possuiu ’relação próxima’ com WILLIAN BARILE AGATI;

2. A relação da JBT com WILLIAN BARILE AGATI foi apenas comercial;

3. O juízo da 23ª Vara Criminal de Curitiba já reconheceu – em sentença transitada em julgado (Embargos de Terceiro Criminal n.º 5058194-36.2022.4.04.7000) – a boa-fé da empresa JBT, sua capacidade econômica e a licitude dos negócios jurídicos celebrados com WILLIAN AGATI. Também reconheceu que a JBT é parte estranha/alheia aos fatos investigados pela Polícia Federal.

4. Todas as movimentações bancárias da empresa e de sua representante legal têm e sempre tiveram origem lícita.”

COM A PALAVRA, OS CRIMINALISTAS DANIEL LEON BIALSKI E BRUNO G. BORRAGINE, QUE REPRESENTAM A IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

A Igreja Mundial do Poder de Deus, através de seus advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine, reestabelecendo a verdade, informa que os valores mencionados na reportagem possuem lastro financeiro em pontual transação lícita e legítima, que fora devidamente homologada por agência estatal reguladora, não havendo outro tipo de relação com qualquer dos investigados. E se apresentará toda a documentação à autoridade policial para demonstrar a idoneidade, correção e legitimidade de todas as atividades de fé e de cunho administrativo/patrimonial da Igreja, colocando-se à disposição para colaborar com as investigações, elidindo-se as injustas ilações vazadas.

O que dizem os demais citados

A reportagem busca contato com Adilson Oliveira Coutinho Filho. O espaço está aberto para manifestação (rayssa.motta@estadao.com; fausto.macedo@estadao.com; marcelo.godoy@estadao.com).