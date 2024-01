Legal Ops? Conheça vantagens e desafios

Nos últimos anos, cresceu muito o destaque do Legal Ops no Brasil, principalmente por ser um facilitador às tomadas de decisão relacionadas ao departamento jurídico. Sem dúvidas, os benefícios trazidos pelo Legal Ops são incríveis, podendo-se destacar alguns principais:

Tomada de decisão baseada em dados: através da organização, da análise dos dados e da construção de dashboards, é possível conhecer melhor o próprio departamento, seus desafios e gargalos. Além disso, em muitos momentos, o estudo dos dados disponíveis permite conhecer melhor o cliente interno e a origem das suas necessidades.

Thaís Moura Carreira Foto: Arquivo pessoal

Aumento da proximidade com o business da empresa: quando se conhece mais o cliente interno, atuar em parceria com ele se torna mais fácil. A partir do momento que se está inserido no business da empresa, sendo capaz de opinar e trazer soluções que viabilizam o negócio, a relevância do departamento aumenta, a exposição a riscos da empresa diminui e o tempo dedicado a discussões simples é reduzido.

Automatização de processos: o Legal Ops tem como missão fazer com que as tarefas sejam desempenhadas cada vez melhor. Com isso, além da análise de dados, também é bastante comum que se busque a automatização dos processos internos, permitindo que os advogados mantenham o seu foco em atividades que requerem maior conhecimento técnico, estudo e concentração.

Redução de custos: através tanto da automação, quanto da proximidade com o business e da análise de dados, a redução dos custos se torna possível, não somente para o departamento jurídico, mas para a empresa como um todo. Um claro exemplo disso é análise de dados na gestão de processos trabalhistas, que proporciona uma fácil percepção de quais são os pontos de melhoria necessários para a redução do passivo.

O Legal Ops normalmente é um time composto por profissionais multidisciplinares e que possuam conhecimento em áreas como finanças, comunicação, tecnologia da informação e direito, não sendo, portanto, uma obrigação que se esteja falando de uma equipe repleta de advogados. Entretanto, apesar das inegáveis vantagens trazidas pelo Legal Ops, existe um desafio importante, que é o seu tamanho enxuto dos departamentos jurídicos.

De acordo com pesquisa realizada pela Thomson Reuters em 2017, 52,8% das empresas possuiam entre 2 e 10 advogados internos . Desta maneira, considerando que normalmente o investimento em headcount para áreas de apoio, como o jurídico, não é alto, convencer a alta direção dos benefícios de se construir um time de Legal Ops é um grande desafio. Mas quais seriam as possíveis soluções para isso?

Incentive seu time a utilizar novas tecnologia: caso um time multidisciplinar seja inviável para a sua organização, procure motivar os profissionais a melhorar a maneira com que as tarefas são realizadas. Atualmente, muitas soluções gratuitas ou de baixo investimento estão disponíveis no mercado, sendo muitas delas no-code.

Dar o primeiro passo é necessário: mesmo que com pouco investimento tanto financeiro, quanto de tempo da equipe, iniciar uma trajetória rumo a um departamento mais data-driven é importante. O crescimento é um processo e para atingir o seu objetivo, é necessário começar e, aos poucos angariar voos mais altos.

Relacionamento com outros times: considere seus clientes internos como uma das suas principais fontes de melhoria. É também através dele que você conseguirá se aproximar do business da empresa, podendo compreender quais são os objetivos corporativos para o futuro. É também com o feedback deles que será possível perceber as oportunidades de crescimento, tanto para o seu time, quanto para a empresa. Além disso, muitas vezes, os times de financeiro, tecnologia da informação e comunicação, por exemplo, podem apoiar com os seus conhecimentos técnicos.

Leve sempre em consideração as metas traçadas pela empresa: quando traçar as metas do seu departamento, leve sempre em consideração as metas da empresa, já que o departamento jurídico deve sempre caminhar no mesmo sentido da companhia. A criação de soluções mais inovadoras vem sendo um objetivo para muitas empresas, o que significa dizer que manter um time jurídico, mesmo que enxuto, que permanece inerte, sem organização e apenas focado em apagar incêndios, vai ao desencontro da expectativa da empresa.

Por isso, mesmo com as adversidades enfrentadas pelos departamentos jurídicos, caminhar na direção da tecnologia é uma atitude necessária e que traz claras vantagens para aqueles que iniciam o processo. Para nós, advogados, sair da zona de conforto e mergulhar nos estudos de programação e finanças pode ser desafiador, mas os frutos colhidos são belíssimos e a sensação de conhecer algo novo é engrandecedora.

*Thaís Moura Carreira, coordenadora jurídica, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense (UFF), especialista em Direito Privado Patrimonial pela PUC/RJ e graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF)