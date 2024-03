A Lei 14.754, sancionada em 12 de dezembro de 2023 (”Lei 14.754/2023″) pelo Presidente da República é um marco no que se refere a tributação de ativos no exterior e planejamentos patrimoniais de pessoas físicas e famílias que possuem ativos fora do Brasil.

Algumas das alterações trazidas por esta lei são: (i) a modificação das alíquotas aplicáveis aos rendimentos e ganhos de capital auferidos por pessoas físicas no exterior (detidos de maneira direta ou indireta); (ii) a modificação da tributação de entidades controladas no exterior (também conhecidas como offshores), o que inclui, mas não se limita ao ajuste no momento da tributação, que passará a ocorrer anualmente, independemente da efetiva disponibilização dos recursos para o contribuinte pessoa física domiciliado no Brasil; (iii) a regulamentação a respeito da tributação dos trusts (até então inexistente); e, por fim, (iv) ajustes na tributação dos fundos de investimento, etc.

Atualização do valores dos bens e direitos no exterior